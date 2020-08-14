MotoGP'de sıradaki durak Avusturya

Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde gerçekleştirilecek dördüncü etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 16 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te 28 tur üzerinden yapılacak.
İspanya'da koşulan sezonun ilk iki yarışını Petronas Yamaha'nın Fransız pilotu Fabio Quartararo, üçüncü etabı ise Red Bull KTM takımının Güney Afrikalı sürücüsü Brad Binder kazanmıştı.
Sezonun dördüncü yarışı öncesinde pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:
Fabio Quartararo (Fransa): 59 puan
Maverick Vinales (İspanya): 42
Franco Morbidelli (İtalya): 31
Andrea Dovizioso (İtalya): 31
(AA)
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