MotoGP’de üç yarış daha Covid-19 nedeniyle iptal edildi

MotoGP’de Arjantin, Tayland ve Malezya yarışları Covid-19 nedeniyle iptal edildi. Yapılan resmi açıklamada, takvime Avrupa’da yapılacak bir Grand Prix’nin de ekleneceği ifade edildi.

Bu sezon MotoGP’de Katar, Hollanda, Almanya, Finlandiya, Britanya, Avustralya, Japonya, İtalya ve ABD Grand Prix’leri pandemi sebebiyle iptal edilmişti.

MotoGP yaptığı açıklamada bu üç yarışı iptal etmiş olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti ve takvime eklenecek olan Avrupa yarışının 20-22 Kasım tarihlerinde gerçekleşeceği ve bu yarışın sezonun son yarışı olacağını aktardı.

10 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Son yarışın yapılacağı yer 10 Ağustos’ta açıklanacak. MotoGP, Tayland yarışının en az 2026’ya kadar takvimde yer alacağını ifade ederken Arjantin ve Malezya Grand Prix’leri için gelecek sezonda uygun bir tarih bulmak için çalıştıklarının da altını çizdi.

