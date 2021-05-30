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MotoGP İtalya Grand Prix'sini Quartararo kazandı

30.05.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı İtalya Grand Prix'sinde, Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo birinci oldu.

MotoGP İtalya Grand Prix'sini Quartararo kazandı

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 6. mücadelesi, Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde 23 tur üzerinden yapıldı.

Moto3 sıralama turlarındaki kazada ölen Jason Dupasquier için yarış öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Fabio Quartararo, "pole pozisyonu"ndan başladığı yarışı kazanarak sezonun 3'üncü, kariyerinin 6. galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini liderden 2.6 saniye sonra geçen Miguel Oliveira (Red Bull KTM) 2'nci, Quartararo'nun 3 saniye gerisindeki Joan Mir (Suzuki Ecstar) ise 3. sırayı aldı.

Şampiyona lideri Quartararo bu sonuçla en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 24 puana çıkardı.

Sezonun 7. yarışı Katalonya Grand Prix'si, 6 Haziran'da koşulacak.

- Pilotlar klasmanı

  1. Fabio Quartararo (Fransa): 105 puan

  2. Johann Zarco (Fransa): 81

  3. Francesco Bagnaia (İtalya): 79

  4. Jack Miller (Avustralya): 74

  5. Joan Mir (İspanya): 69
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