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MotoGP Japonya Grand Prix’i iptal edildi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 01.06.2020 14:09 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle Motogp'nin 18 Ekim'de koşulacak Japonya Grand Prix'i iptal edildi.

MotoGP Japonya Grand Prix’i iptal edildi

MotoGP, 18 Ekim’de yapılması planlanan 2020 Japonya Grand Prixi’nin korona virüs salgını nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

MotoGP’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Japonya’da düzenlenecek turnuvanın durumu belli oldu. 18 Ekim’de Japonya’nın Motegi şehrinde düzenlenmesi planlanan yarışın korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildiği ifade edildi. (İHA)

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