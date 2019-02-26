Motor sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada

Üsküdar’da bir araç sürücüsü, yol ayrımına girebilmek için hatalı manevra yaparak şerit değiştirdi. O esnada motoruyla arkadan gelen sürücü duramayarak araca çarptı.
Dikkatsiz araç sürücüsünün neden olduğu kaza, motorcunun kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Motorcu, dikkatsiz şoförün adeta faciaya davetiye çıkardığı kazayı yaralı atlattı. Görüntülerde motor yolda ilerliyor, bir anda sol şeritten hatalı manevra yapan araç önüne çıkıyor ve motor araca çarpıyor.
(İHA)
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