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Arkeologları şaşırtan kazı: Toprağın altından 2 bin yıllık kaplıca çıktı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde yürütülen arkeolojik kazılarda, yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen kaplıca kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı. Antik dönemde de termal kaynaklardan yararlanıldığını ortaya koyan buluntuların, ilçenin tarihi geçmişine ve kültürel mirasına ışık tutması beklenirken, yapıların mimari özellikleri ve kullanım amacına ilişkin bilimsel incelemeler sürüyor.

Arkeologları şaşırtan kazı: Toprağın altından 2 bin yıllık kaplıca çıktı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde yürütülen arkeolojik kazılarda, 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen kaplıca kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Durayeri bölgesinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, yaklaşık 2 bin yıl öncesine tarihlendirilen kaplıca kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı. Kalıntıların, ilçenin termal kaynaklarının antik dönemde de kullanıldığına işaret ettiği değerlendiriliyor.

Arkeologları şaşırtan kazı: Toprağın altından 2 bin yıllık kaplıca çıktı 1

Konya Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Üçhöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Özdemir Koçak ile ekibinin yürüttüğü çalışmalarda, bölgenin tarihi geçmişine ışık tutabilecek yapı kalıntıları, üzerinde incelemeler sürdürülüyor.

Arkeologları şaşırtan kazı: Toprağın altından 2 bin yıllık kaplıca çıktı 2

Bilimsel incelemeler ve tarihlendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla yapıların mimari özellikleri, kullanım dönemi ve işlevine ilişkin yeni bilgilere ulaşılması hedefleniyor. Kalıntıların, Bolvadin’in tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra termal turizm potansiyelinin tanıtımına da katkı sağlaması bekleniyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kazı
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