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Motorola G6 için Android 9.0 Pie ile gelen yenilikler!

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TEKNOLOJİ  | 16.02.2019 17:58 | Son Güncelleme

Motorola G6 için Android 9.0 Pie güncellemesi bugün indirime sunuldu. Motorola G6 ve G6 Play modellerinin yanında bir de sürpriz olarak Moto Z3 Play için Android Pie güncellemesi yayınlandı. İşte detaylar.

Motorola G6 için Android 9.0 Pie ile gelen yenilikler!

Akıllı telefon pazarında kendini orta segmente konumlandırılan Motorola, güncellemeler konusunda maalesef ki rakiplerinin çok gerisinde kalmıştı. Motorola bu hatasını telafi etmek iin bugün Motorola G6 için Android 9.0 Pie güncellemesini yayınladı. Moto G6 ve G6 Play modellerinin yanında bir de Moto Z3 Play için Android Pie güncellemesi indirime sunuldu.
Şimdilik sadece Brezilya’da indirime sunulan Android Pie güncellemesinin ilerleyen günlerde Avrupa ülkelerinde de satışa sunulması bekleniyor. Peki, Android Pie ile Moto G6 ve Moto Z3 modellerine hangi yeni özellikler ekleniyor?

Android Pie güncellemesi ile; uyarlanabilir pil, yeniden tasarlanmış bildirimler ve daha akıllı özelliklere sahip akıcı bir arayüz geliyor. Ayrıca yeni uyarlanabilir parlaklık kontrolleri, gelişmiş ekran görüntüsü kontrolleri, güncellenmiş ses kontrolleri, yeni emoji ve genel performans ve optimizasyon iyileştirmeleri de bu güncelleme ile telefona ekleniyor.

OTA üzerinden sunulan güncellemeyi; Ayarlar> Sistem Güncellemeleri> İndir ve Yükle bölümünden yükleyebilirsiniz.

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motorola Motorola G6 android

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