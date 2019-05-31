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Motorola’nın orta segmente hitap eden yeni modeli ortaya çıktı

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TEKNOLOJİ  | 31.05.2019 11:10 | Son Güncelleme

Akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden biri olan Motorola model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli teknoloji devi Lenovo’nun bünyesinde yer alan Motorola önümüzdeki günlerde orta segmente hitap eden yeni bir model daha tanıtacak.

Motorola’nın orta segmente hitap eden yeni modeli ortaya çıktı

Tanıtılacak olan modelin Moto Z4 ismini taşıyacağı daha önce netlik kazanmıştı. Hatta kısa süre önce Motorola Moto Z4’ün canlı bir videosu da sızdırılmıştı.

Muhtemelen kısa süre sonra resmiyet kazanacak olan Moto Z4, geçtiğimiz gün de performans testinde ortaya çıktı. Geekbench testinde görünen telefon tek çekirdekten 2346 puan alırken, çok çekirdek testinden ise 6248 puan almayı başardı.

Motorolanın orta segmentteki yeni modeli, pek çok rakibi gibi Qualcomm’un Snapdragon 675 yonga setinden güç alıyor. Sistemini 4GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 64GB. Elbette dileyen kullanıcılar için daha yüksek dahili depolama alanına sahip versiyonlar da mevcut.

3600 mAh kapasitesinde, ortalamanın az üzerinde bir bataryadan beslenen Motorola Moto Z4 damla çentikli bir tasarıma sahip olacak.

Bu arada henüz kesinlememiş olsa da telefonun 499 dolar civarında bir etikete sahip olacağı iddia ediliyor. Açıkçası bu etiket, orta segment bir model için biraz fazla diyebiliriz.

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