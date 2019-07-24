Mynet Trend

Motosikletli kapkaç çetesi havuz başında yakalandı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 24.07.2019 11:17 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta çalıntı motosikletle kapkaç yapan 6 kişi havuz başında eğlenirken yakalandı. Kapkaçlardan sonra eğlenmeye giden 6 şüpheliden 5'inin çocuk olduğu, 5 çocuğun benzer suçlardan birçok kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüphelilerden M.K.'nın (25) ise benzer 12 suçtan kaydı ortaya çıktı.

Esenyurt'ta 5'i yaşı 18'den küçük toplam 6 kişi çaldıkları motosikletle geçen pazar günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Talatpaşa Mahallesi'nde peş peşe 3 kapkaç yaptı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin peşine düştü. Kamera kayıtlarını inceleyen Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler kapkaçta kullanılan motosikleti Fatih Mahallesi'nde E.Ö ve M.B isimli 2 kişiyle birlikte yakaladı. Ele geçirilen motosikletin yapılan sorgusunda bir gece önce Talatpaşa'da bir evin önünden çalındığı tespit edildi. Sorgulanan E.Ö ve M.B ekiplere, motosikletin kendilerinin olmadığını bir arkadaşlarından yarım saat önce emanet aldıklarını söyledi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Ekipler bunun üzerine kapkaç olaylarını gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Şüphelilerin kimliklerini kimliklerini tespit eden Asayiş Büro ekipleri kapkaççıların izine bir eğlence merkezinde rastladı. Harekete geçen polisler belirlenen yere operasyon düzenledi. Operasyonda B.B., S.K., M.K., E.S., E.D., E.Y. isimli 6 şüpheli havuz başında yakalandı. Şüphelilerin araçlarında arama yapan polis, araçta kapkaçta şüphelilerin kendilerini gizlemek için kullandıkları 2 kar maskesiyle, kameralara yansıyan kıyafetlerini tespit etti. Kapkaçlardan sonra eğlenmeye giden 6 şüpheliden 5'inin çocuk olduğu, 5 çocuğun benzer suçlardan birçok kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüphelilerden M.K.'nın (25) ise benzer 12 suçtan kaydı ortaya çıktı. 6 şüpheli Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ve Çocuk Büro Amirliği'nde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'üne ev hapsi verilirken 2'sine denetimli serbestlik uygulandı.

KAPKAÇ ANLARI KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin peş peşe yaptıkları kapkaçlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokağa giren şüpheliler, kadının yanına yaklaşıp, çantasını alıyor. Şüpheliler daha sonra hızla uzaklaşıyor.

'2 BİN LİRAYA BAĞLI OLAN HAYALLERİMİ İSTİYORUM'

Çantasını motosikletli kapkaççılara kaptıran kadın, olay anını anlattı. Şüphelilerin yakalanmasından memnun olduğunu belirten kadın, "İş için evden çıktım. Çantamı ve çöp poşetini aldım. Çöp poşetini atarken, arkamdan elime bir şey değdi. Elimden çantayı almışlar son sürat gidiyorlardı. Ne olduğunu anlayamadım. Feryat ettim. Çantam gidiyor. Umutlarım, param, aylığım, her şeyim içinde. Ne yapacağımı şaşırdım. Ölü gibiydim. Burada insanlar vardı. Polisi aradılar, su verdiler bana. Bugün yakalandıklarını söylediler. Çok sevindim. Ama ben o umudumu, 2 bin liraya bağlı olan hayallerimi istiyorum." dedi.

Kaynak: DHA

Bella Thorne'dan cinsellik itirafıBella Thorne'dan cinsellik itirafı
Korkutan açıklama: Dünyayı ele geçireceklerKorkutan açıklama: Dünyayı ele geçirecekler
Tarlasını sürerken buldu! Tam 200 yıllıkTarlasını sürerken buldu! Tam 200 yıllık
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt kapkaç

En Çok Okunan Trend Haberler

16 yaşındaki damat düğününde öldürüldü!

16 yaşındaki damat düğününde öldürüldü!

'Kız arkadaşım çok rica etti, ne olursunuz abi!'

'Kız arkadaşım çok rica etti, ne olursunuz abi!'

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

2 gün önce evlenmişlerdi! Eşi banyoda bu halde buldu

2 gün önce evlenmişlerdi! Eşi banyoda bu halde buldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı

Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Vinçle taşındı! Gören cep telefonuna sarıldı

Vinçle taşındı! Gören cep telefonuna sarıldı

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Okuyucu Yorumları 8 yorum
Suriyelilerle birlikte bunlar gibi zararlı haşereleride gönderelim biyerlere
İFADELERİ ALINIP SALIVERİRLER. CAYDIRICILIK YOK.ÜLKEMİZDE; YAKALANINCA AĞLAYAN BİR SUÇLU GÖRDÜNÜZ MÜ? GÜLEREK SIRITARAK GİRERLER O ŞEKİLDE ÇIKARLAR.ADAM YARALA,ÇIK, BÜYÜK ÇALARSAN ÇIK, TECAVÜZ EDERSEN EVLENME ŞARTIYLA ÇIK, TERÖRİST İSENİZ AYRI BİR MUAMELE, ADAM ÖLDÜRSENİZ 3-5 YIL YAT ÇIK. OH NE GÜZEL. AB ONLARIN KÜLTÜRÜNE GÖRE AYARLANMIŞ SUÇLAR ÇOK AĞIR.VERGİ KAÇIRIRSAN, VATANA İHANET EDERSEN,VATANDAŞI OLUP YOK BEN ŞU IRKTANIM DERSENİZ, VS.ŞANSINIZ YOK.SAAT 19.00 DEDİN Mİ TÜM MAĞAZALAR KAPANIR. HERKES EVİNE ÇEKİLİR.HERKES SAYGILI.TECAVÜZ,HIRSIZLIK,KAVGA ETME,ADAM YARALAMA,ÖLDÜRME YOK.
çoçuk diye dalgasına mı yazıyorsun mynet ?? kız erkek farketmez suç işlemeye aklı yeten herkesin cezaya ehliyeti vardır .
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafikte güpegündüz tekme tokat kavga!

Trafikte güpegündüz tekme tokat kavga!

İngiliz bilim insanı Lovelock'tan korkutan robot açıklaması

Korkutan açıklama: Dünyayı ele geçirecekler

Tarlasını sürerken 200 yıllık tahıl ambarı buldu

Tarlasını sürerken buldu! Tam 200 yıllık

Sıcaktan bunalan kedi akmayan musluktan su içmeye çalıştı

Sıcaktan bunalan kedi bakın ne yaptı

Tehlikeli gerilim! Yabancı uyruklu kişiyi 'taciz' iddiasıyla linç ettiler

Tehlikeli gerilim! Yabancı uyruklu kişiyi 'taciz' iddiasıyla linç ettiler

Tacizciyi baltayla öldürüp, kolonya ile varilde yakan kadın tutuklandı

Baltayla öldürüp, varilde yakmıştı! Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.