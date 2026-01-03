Mouhingo gözünü Trabzonspor'un yıldızına dikti! Benfica'ya istiyor

Trabzonspor’un genç savunmacısı Arseniy Batagov, sergilediği çıkışla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bordo-mavili formayla istikrarlı bir grafik çizen 23 yaşındaki stoper için önemli bir transfer iddiası gündeme geldi.

O İSME KANCA

Fanatik’in haberine göre, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Portekiz Ligi temsilcisi Benfica’nın teknik direktörlüğünü üstlenen Jose Mourinho, Batagov’un transfer edilmesini talep etti. Tecrübeli teknik adamın, genç savunmacıyı yakından takip ettiği ifade ediliyor.

DEĞERİNİ KATLADI

Trabzonspor’un 2024 yaz transfer döneminde Zorya Luhansk’tan 1.83 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Ukraynalı oyuncu, kısa sürede değerini katladı. Transfermarkt verilerine göre Batagov’un piyasa değeri bir yıl içinde 2 milyon Euro’dan 9 milyon Euro’ya yükseldi.

Bu sezon bordo-mavili formayla 18 maçta 1575 dakika sahada kalan Batagov, 2 asistlik katkı sağladı. Savunmadaki güven veren performansıyla öne çıkan genç stoper, sadece 2 maçta sarı kart gördü.