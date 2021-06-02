Mourinho kararını verdi: Cengiz Ünder...

Medipol Başakşehir'den rekor bedelle Roma'ya transfer olan ve ilk iki yılında performansıyla adından söz ettiren Cengiz Ünder flaş bir kararla geride bıraktığımız sezonun başında İtalyan ekibinden Leicester City'ye kiralanmıştı.Leicester City'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Cengiz Ünder, Roma'ya geri döndü. İtalyan ekibi bu kez Cengiz Ünder'i yeniden başka bir takıma kiralamak yerine bonservisi ile elden çıkarmanın planlarını yapıyor.

MOURINHO KARARINI VERDİ!

İngiliz basınında yer alan haberde Cengiz Ünder ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Roma'nın başına yeni geçen tecrübeli teknik adam Jose Mourinho'nun Cengiz Ünder'i takımda düşünmediği öğrenildi. Haberde Cengiz Ünder'in Arsenal'e transfer olabileceği yazıldı. Roma'nın buna karşılık olarak ise takasta Xhaka'yı istediği iddia edildi. İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin 20 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmadığı Cengiz Ünder için Arsenal'in Borussia Dortmund ve Milan ile transfer yarışına girebileceği aktarıldı.

Cengiz Ünder kiralık olarak forma giydiği Leicester City'de 19 karşılaşmada görev yaptı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atıp 3 asist yaptı. Roma'da 3 sezon forma giyen Cengiz Ünder 88 karşılaşmada 17 gol atıp 11 asist yaptı.