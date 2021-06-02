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Mourinho kararını verdi: Cengiz Ünder...

02.06.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda 4-5 takviye ile kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, A Milli Futbol Takımı yıldızı Cengiz Ünder için nabız yoklamaya başlamıştı. Leicester City'de kiralık sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu Roma'ya geri döndü. İtalya Serie A ekibi de takımın başına Jose Mourinho'yu getirmişti. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin gündeminde olan Cengiz Ünder ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Mourinho kararını verdi: Cengiz Ünder...

Medipol Başakşehir'den rekor bedelle Roma'ya transfer olan ve ilk iki yılında performansıyla adından söz ettiren Cengiz Ünder flaş bir kararla geride bıraktığımız sezonun başında İtalyan ekibinden Leicester City'ye kiralanmıştı.Leicester City'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Cengiz Ünder, Roma'ya geri döndü. İtalyan ekibi bu kez Cengiz Ünder'i yeniden başka bir takıma kiralamak yerine bonservisi ile elden çıkarmanın planlarını yapıyor.

MOURINHO KARARINI VERDİ!

İngiliz basınında yer alan haberde Cengiz Ünder ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Roma'nın başına yeni geçen tecrübeli teknik adam Jose Mourinho'nun Cengiz Ünder'i takımda düşünmediği öğrenildi. Haberde Cengiz Ünder'in Arsenal'e transfer olabileceği yazıldı. Roma'nın buna karşılık olarak ise takasta Xhaka'yı istediği iddia edildi. İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin 20 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmadığı Cengiz Ünder için Arsenal'in Borussia Dortmund ve Milan ile transfer yarışına girebileceği aktarıldı.

Cengiz Ünder kiralık olarak forma giydiği Leicester City'de 19 karşılaşmada görev yaptı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atıp 3 asist yaptı. Roma'da 3 sezon forma giyen Cengiz Ünder 88 karşılaşmada 17 gol atıp 11 asist yaptı.

FENERBAHÇE TEMASTA

Fenerbahçe, gelecek yıl hata yapmak istemiyor. Transfer çalışmalarına erkenden başlayan sarı lacivertlilerde kanat bölgesi için en önemli hedeflerden biri de Cengiz Ünder.

İtalyan basınının iddiasına göre sarı-lacivertliler Cengiz'i kiralamak istiyor. Calciomercato'nun haberinde Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder'i kiralamak için Roma kulübü ile temaslara başladığı aktarıldı.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Cengiz Ünder Fenerbahçe Futbol Kulübü Roma
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Cengizi kimse almaz, adam bitmiş oynayamıyor, bi de Arsenal diyorlar hala

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