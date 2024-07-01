Mourinho'dan kamp raporu! 5 oyuncu gözüne girdi, 3 futbolcu yolcu

Fenerbahçe, 24 Haziran'da başladığı Topuk Yaylası'ndaki sezonun ilk kampını cumartesi günü tamamlayıp, İstanbul'a dönmüştü. Teknik direktör Jose Mourinho da bu süre içinde oyuncuları yakından tanıma ve gözlemleme şansı buldu.

MOURINHO'DAN KAMP RAPORU

Portekizli teknik adam ilk hazırlık maçı sonrası raporunu oluşturdu. Portekizli çalıştırıcı, idmanlardaki ve Ploieşti maçındaki performanslar sonrasında bazı isimlere tam not verirken bazılarının ise üzerini çizdi.

KADRODA KALMASINI İSTEDİĞİ 5 OYUNCU

Milliyet'te yer alan habere göre; Jose'nin kaptan Edin Dzeko'nun yanı sıra Fred, Jayden Oosterwolde, Miha Zajc ve Cengiz Ünder'den çok memnun kaldığı öğrenildi. Sezonun ilk etabının ardından yönetime bir rapor sunan Mou'nun bu 5 isimin takımda tutulmasını istediği belirtildi.

3 FUTBOLCUDAN MEMNUN KALMADI

61 yaşındaki teknik adam, Rade Krunic, Serdar Aziz ve Luan Peres'ten memnun kalmadı. 3 isim hakkındaki son kararını Avusturya'daki ikinci sezon kampında verecek.







