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Mourinho gözüne kestirdi! Ansu Fati'ye yakın takip... Barcelona'dan Fenerbahçe'ye

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
15.10.2024 12:03
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Devre arası transfer çalışmalarına şimdiden hız veren Fenerbahçe'de Barcelona’da süre bulmakta zorlanan genç yetenek Ansu Fati için harekete geçiyor. Henüz 16 yaşında A takım forması giyen Fati, Messi’den beri en fazla heyecan yaratan La Masia öğrencisi olarak gösteriliyordu.

Mourinho gözüne kestirdi! Ansu Fati'ye yakın takip... Barcelona'dan Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hareketli geçecek. Birçok isimle şimdiden imza aşamasına geldiği belirtilen Sarı-lacivertliler, Barcelona forması giyen genç bir yeteneği de takibe aldı.

ANSU FATİ FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE

Fanatik'te yer alan habere göre; Barça altyapısından yetişip, henüz 16 yaşında A takım forması giyen Ansu Fati, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Messi’den beri en fazla heyecan yaratan La Masia öğrencisi olarak gösteriliyordu. Genç yıldız, Arjantinli yıldızın veliahtı olarak gösteriliyordu. 21 yaşındaki hücum oyuncusu, sakatlıkların etkisiyle düşüşe geçti, bir önceki teknik adam Xavi’nin gözüne giremedi.

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BU SEZON FORMAYI UNUTTU

Geçen sezon Brighton’a kiralanan Fati, Alman teknik direktör Hansi Flick’in talebiyle bu sezon kadroda tutuldu. Ancak Alman çalıştırıcı, genç yıldıza beklediği şansı vermedi. Fati, bu sezon La Liga’da 1 maçta 23 dakika, Şampiyonlar Ligi’nde ise 2 karşılaşmada toplam 28 dakika sahada kalabildi. Daha önce İspanya Milli Takımı’nın formasını 10 kez terletip 2 gol atan yıldız futbolcu, ocak ayında ayrılmayı planlıyor.

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