SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mourinho istemedi, Arda Turan alıyor! Fenerbahçeli isim Eyüpspor'a, hem de bonservisiyle...

Mourinho istemedi, Arda Turan alıyor! Fenerbahçeli isim Eyüpspor'a, hem de bonservisiyle...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.09.2024 11:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Mourinho'nun istemediği Serdar Aziz için harekete geçti. İşte detaylar...

Mourinho istemedi, Arda Turan alıyor! Fenerbahçeli isim Eyüpspor'a, hem de bonservisiyle...
Serdar Aziz

Serdar Aziz

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bu sezon Süper Lig'de mücadele eden ve lige iyi bir başlangıç yapan Eyüpspor transfer temaslarına devam ediyor.

FENERBAHÇELİ İSMİ İSTİYOR

d9599da3413d46a49513525c60ccc5ee

Arda Turan'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarına devam eden Eyüpspor listesine Fenerbahçe'den sürpriz bir ismi aldı.

MOURINHO BİLETİNİ KESMİŞTİ

arda-turan-bize-karsi-yaklasimlari-daha-insancil-olmali-covj

Sarı-Lacivertliler'in Avusturya'daki kampında teknik direktör Jose Mourinho tarafından bileti kesilen Serdar Aziz, Eyüpspor'un radarına girerken tarafların görüştüğü öğrenildi.

İstanbul'dan ayrılmak istemediği bilinen tecrübeli savunmacının bonservisiyle Eyüpspor'a transfer olması bekleniyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Narin'in cenazesi komşu köyden kaldırıldı, kendi köyüne defnedilecek! Tabuttaki çocuk gelinliği detayı görenleri kahretti

Narin'in cenazesi komşu köyden kaldırıldı, kendi köyüne defnedilecek! Tabuttaki çocuk gelinliği detayı görenleri kahretti

Polatlar destek buldu! Vergi kaçıranları böyle korudu

Polatlar destek buldu! Vergi kaçıranları böyle korudu

Osimhen krizi, İtalya'da olay çıkardı! "İşe yaramaz bir takım"

Osimhen krizi, İtalya'da olay çıkardı! "İşe yaramaz bir takım"

Ne Avrupa, ne Arabistan! Emre Mor Süper Lig'de kalıyor... İşte yeni takımı

Ne Avrupa, ne Arabistan! Emre Mor Süper Lig'de kalıyor... İşte yeni takımı

Josef de Souza silahlı saldırıya uğradı! "Ayağımdaki terliği bile aldılar"

Josef de Souza silahlı saldırıya uğradı! "Ayağımdaki terliği bile aldılar"

Ronaldo durmuyor, bu kez 88'de sahneye çıktı!

Ronaldo durmuyor, bu kez 88'de sahneye çıktı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.