Mourinho istemedi, Arda Turan alıyor! Fenerbahçeli isim Eyüpspor'a, hem de bonservisiyle...

Bu sezon Süper Lig'de mücadele eden ve lige iyi bir başlangıç yapan Eyüpspor transfer temaslarına devam ediyor.
Arda Turan'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarına devam eden Eyüpspor listesine Fenerbahçe'den sürpriz bir ismi aldı.
Sarı-Lacivertliler'in Avusturya'daki kampında teknik direktör Jose Mourinho tarafından bileti kesilen Serdar Aziz, Eyüpspor'un radarına girerken tarafların görüştüğü öğrenildi.
İstanbul'dan ayrılmak istemediği bilinen tecrübeli savunmacının bonservisiyle Eyüpspor'a transfer olması bekleniyor.