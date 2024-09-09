Mourinho istemedi, Arda Turan alıyor! Fenerbahçeli isim Eyüpspor'a, hem de bonservisiyle...

Bu sezon Süper Lig'de mücadele eden ve lige iyi bir başlangıç yapan Eyüpspor transfer temaslarına devam ediyor.

FENERBAHÇELİ İSMİ İSTİYOR

Arda Turan'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarına devam eden Eyüpspor listesine Fenerbahçe'den sürpriz bir ismi aldı.

MOURINHO BİLETİNİ KESMİŞTİ

Sarı-Lacivertliler'in Avusturya'daki kampında teknik direktör Jose Mourinho tarafından bileti kesilen Serdar Aziz, Eyüpspor'un radarına girerken tarafların görüştüğü öğrenildi.

İstanbul'dan ayrılmak istemediği bilinen tecrübeli savunmacının bonservisiyle Eyüpspor'a transfer olması bekleniyor.