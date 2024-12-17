Mourinho kara kara düşünüyor! Eyüpspor maçı öncesi Fenerbahçe'de kaleci krizi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli ekibin kalesinde kriz yaşanıyor.

Başakşehir mücadelesinin ilk yarısında Dominik Livakovic sakatlanınca kaleye 21 yaşındaki Ertuğrul Çetin geçmişti. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Jose Mourinho, Livakovic'in Eyüp maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

SAĞLIK HEYETİ SEFERBER OLDU

Milliyet'in haberine göre, bu gelişmenin ardından tüm gözler İrfan Can Eğribayat ve Ertuğrul Çetin'e çevrildi. İrfan Can Eğribayat'ı zorlu maça yetiştirmek için sağlık heyeti adeta seferber olurken, teknik heyetin de olumsuz bir gelişme için hafta boyunca Ertuğrul Çetin ile özel olarak ilgileneceği bildirildi.

İrfan Can Eğribayat'in yetiştirilememesi durumunda Eyüpspor maçında kaleyi Ertuğrul Çetin koruyacak.