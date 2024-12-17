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Mourinho kara kara düşünüyor! Eyüpspor maçı öncesi Fenerbahçe'de kaleci krizi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.12.2024 10:54
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Fenerbahçe'de üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası, sakatlar kervanına kaleci Livakovic de katıldı. Sarı-Lacivertliler ligin 17. haftasında oynanacak olan Eyüpspor maçına hazırlanırken sağlık ekibi İrfan Can Eğribayat'ı zorlu maça yetiştirmek için seferber olmuş durumda.

Mourinho kara kara düşünüyor! Eyüpspor maçı öncesi Fenerbahçe'de kaleci krizi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli ekibin kalesinde kriz yaşanıyor.

Başakşehir mücadelesinin ilk yarısında Dominik Livakovic sakatlanınca kaleye 21 yaşındaki Ertuğrul Çetin geçmişti. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Jose Mourinho, Livakovic'in Eyüp maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

SAĞLIK HEYETİ SEFERBER OLDU

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Milliyet'in haberine göre, bu gelişmenin ardından tüm gözler İrfan Can Eğribayat ve Ertuğrul Çetin'e çevrildi. İrfan Can Eğribayat'ı zorlu maça yetiştirmek için sağlık heyeti adeta seferber olurken, teknik heyetin de olumsuz bir gelişme için hafta boyunca Ertuğrul Çetin ile özel olarak ilgileneceği bildirildi.

İrfan Can Eğribayat'in yetiştirilememesi durumunda Eyüpspor maçında kaleyi Ertuğrul Çetin koruyacak.

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Eyüpspor son dakika fenerbahçe kaleci kriz mourinho
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