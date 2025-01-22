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Mourinho Lyon maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Okan Buruk'a yanıt verdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.01.2025 16:03
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'de Lyon mücadelesi öncesi konuşan Teknik Direktör Jose Mourinho dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Mourinho Lyon maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Okan Buruk'a yanıt verdi

UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Portekizli çalıştırıcı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da yanıt verdi.

Jose Mourinho yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımızın desteğiyle telafi edeceğiz. Onların bize vereceği destekle, 10 eksiği telafi edebiliriz. Önümüzdeki iki maçta 2 puan yeterli olacaktır tur için. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Yarın özel bir beklenti içinde olmamız gereken bir maç değil. Taraftara ihtiyacımız var. Eksikleri unutmamak için yazarak geldim. 5 tane bekimiz var, hiçbiri yok. İsmail sakat, kendisi yardımcı olabilirdi. Becao, Samet, Bartuğ yok. Livakovic sakat. 5 tane potansiyel bek yok. Zor bir durumdayız. Yarın oynayacağımız rakip de çok zorlu. Dusan'a sorduğunuz soruya ek yapacağım, beklentimiz var Avrupa Ligi'nde ama şu anki durum, bir sonraki turdan daha zor. Bir sonraki turda yeni bir liste yapabiliriz. Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı listeye ekleyeceğiz. Lyon ve Midtjylland maçlarında zorlanacağız. Yarın stadyumun tamamen dolu olacağını düşünüyorum. Destek zamanı, onlara ihtiyacımız var." dedi.

"SKRINIAR'A NE KADAR ADİL BİR LİG OLDUĞUNU ANLATTIM"

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Fenerbahçe'nin anlaştığı Skriniar için de konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Ufak bir rolüm var. Asıl rol kulübün. Aynı zamanda kulübün gösterdiği istek ve finansal kulüp. Asıl rol sportif direktörümüz Mario Branco. Tüm görüşmeleri o yürüttü. Ben sadece Milan Skriniar'a Fenerbahçe'nin ne kadar büyük, Türkiye'de ne kadar adil bir lig olduğunu anlattım, İstanbul'un ne kadar güzel bir şehir olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.

"TÜRK TARAFTARLARI NASIL BULUYORSUNUZ?"

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Türk taraftarlar ile ilgili gelen soruyu da cevaplayan Jose Mourinho şu ifadeleri kullandı: "Türk taraftarları tutkulu. Bunu tüm stadyumlarda gördüm. Bu bazen itici güç olabilir bazen negatif bir etkisi olabiliyor. Bizler kendi stadımızda ikisini de yaşıyoruz. İsteyince o farkı yaratabiliyor taraftarlarımız. Yarın pozitif destek bekliyorum. Takımı organize etmek yarın zor olacak. Kulübede imkanlar az olacak, 4 tane altyapı oyuncusu olacak. Aynı zamanda Yusuf oynuyor olacak."

"OKAN BURUK PUAN FARKINI HATIRLATARAK 'ÖNÜMÜZE BAKIYORUZ' DEDİ. NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

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Portekizli teknik adam, Okan Buruk ile ilgili ise, "Okan haklı. Lider pozisyonunda olunca diğer takımlara bakmaya, endişe etmeye gerek yoktur. Kendisini haklı görüyorum. Oynayış şeklimizle ilgili olarak rakamlar objektiftir. Sayılarla açıklanabilir. Oyun kaliteniz sübjektiftir. Herkes farklı düşünebilir. Sayıları konuşacak olursanız doğru. Bana sorarsanız, ürettiğimiz pozisyona göre daha çok gol atmalıydık. Çok kaçırıyoruz, rakip kaleciler harika kurtarışlar yapıyor, verilmesi gereken daha çok penaltı vardı. Yakın bir arkadaşım olan Ancelotti ile geçen gün konuşuyordum, büyük başarılar elde etmiş biri. 'İspanya'da eleştiriliyoruz ama ligin tepesindeyiz' dedi bana. Oynayış şeklimizden memnun musunuz derseniz, hayır derim. Çünkü daha çok gelişebiliriz." ifadelerini kullandı.

"YARINKİ MAÇIN HAKEMLERİ İTALYAN. İTALYAN HAKEMLERLE SORUN YAŞIYORSUNUZ. YARIN BİR PROBLEM OLUR MU?"

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Jose Mourinho ayrıca, "Benim onlarla bir problemim yok. Onların benimle problemi var. Yarın bir problem olmayacaktır. Ellerinden gelenin en iyisi için geliyorlardır. Muhtemelen bana bayılmıyorlardır ama işlerini iyi yapmak için geliyorlar. İşi iyi yapmak ne demek, hakemi maçtan sonra kimsenin hatırlamıyor olması demek." dedi.

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son dakika fenerbahçe galatasaray mourinho
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