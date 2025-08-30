Mourinho'nun ayrılık haber gelir gelmez paylaştı! İrfan Can Kahveci'nin eşinden olay paylaşım...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 1-0 yenilerek elendi ve Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüpte Mourinho'nun yerine kimin geçeceği merak konusu olurken, birçok isim gündeme geldi.

İRFAN CAN'IN EŞİNDEN PAYLAŞIM

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

'MOU'YA GÖNDERME'

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşımda, Gözde Kahveci oğlu Can'ın güldüğü bir videoyu paylaştı. Bu paylaşım, Mourinho döneminde fazla süre alamayan İrfan Can Kahveci'ye bir gönderme olarak yorumlandı.

İLK 11'İ UNUTMUŞTU

Milli futbolcu, Feyenoord maçlarında toplam 58 dakika, Benfica eşleşmesinde ise sadece 5 dakika sahada kalabildi. Ayrıca ligdeki Göztepe ve Kocaelispor maçlarında toplam 21 dakika süre alması da gündem olmuştu.