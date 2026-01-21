Galatasaray maça bile çıkmadan bir sıra yükseldi! Sarı-Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller...

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. 7. haftanın ilk ayağında dev takımlar karşılaşırken temsilcimizin rakiplerinin maçlarında da şaşırtan sonuçlar alındı.

Galatasaray'ın rakiplerinden olan Bodo Glimt, Sarı-Kırmızılılar'ın 8. hafta mücadelesinde karşılaşacağı Manchester City'yi 3-1 mağlup ederken temsilcimizin bir diğer rakibi olan Monaco, Real Madrid deplasmanından 6-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

GALATASARAY OYNAMADAN BİR SIRA YÜKSELDİ

Fransız temsilcisi aldığı bu ağır yenilgiyle 9 puanda kaldı ve averajı -6'ya geriledi. Aynı puanlı Galatasaray'da 0 averajla henüz maça çıkmadan bir sıra atladı ve Monaco'nun üzerine çıktı.

Atletico Madrid maçına saatler kala Devler Ligi'nde şu ana kadar 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 9 puanı olan sarı kırmızılıların bir üst tura çıkması için hesaplar da yapılmaya başlandı.

İŞTE İLK 24 İÇİN OLASI SENARYOLAR

1) Kalan maçlardan en az 1 galibiyet almak

Atletico veya Manchester City karşılaşmalarından biri kazanılırsa, Sarı-kırmızılılar büyük ihtimalle playoff turuna adını yazdıracak ve Avrupa macerasını sürdürme hakkı elde edecek.

2) Kalan iki maçtan 1 puan almak

Galatasaray’ın kalan iki maçında alacağı tek puan bile, playoff hattının kapısını aralayabilir; buna rağmen averaj ve rakiplerin sonuçları belirleyici olacak.

3) Her iki maçı da kaybetmek

Kalan iki maçta sıfır çekilmesi durumunda bile Galatasaray’ın playoff umutları tamamen bitmiş sayılmıyor ama averaj ve diğer maçların sonuçları belirleyici olacak.