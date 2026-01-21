SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray maça bile çıkmadan bir sıra yükseldi! Sarı-Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller...

Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid sınavına hazırlanan Galatasaray, sahaya çıkmadan rakiplerinden gelen sürpriz sonuçlarla bir sıra yükseldi. Monaco’nun ağır yenilgisi sonrası avantaj yakalayan sarı-kırmızılılar İspanyol ekibi karşısında çıkacağı zorlu mücadele öncesi ilk 24 hesapları yapmaya başladı. İşte detaylar...

Galatasaray maça bile çıkmadan bir sıra yükseldi! Sarı-Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller...
Berker İşleyen

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. 7. haftanın ilk ayağında dev takımlar karşılaşırken temsilcimizin rakiplerinin maçlarında da şaşırtan sonuçlar alındı.

Galatasaray'ın rakiplerinden olan Bodo Glimt, Sarı-Kırmızılılar'ın 8. hafta mücadelesinde karşılaşacağı Manchester City'yi 3-1 mağlup ederken temsilcimizin bir diğer rakibi olan Monaco, Real Madrid deplasmanından 6-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arda Güler yapacağını yaptı! Real Madrid'den yarım düzine gol Arda Güler yapacağını yaptı! Real Madrid'den yarım düzine gol

GALATASARAY OYNAMADAN BİR SIRA YÜKSELDİ

Galatasaray maça bile çıkmadan bir sıra yükseldi! Sarı-Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi nde ilk 24 e nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller... 1

Fransız temsilcisi aldığı bu ağır yenilgiyle 9 puanda kaldı ve averajı -6'ya geriledi. Aynı puanlı Galatasaray'da 0 averajla henüz maça çıkmadan bir sıra atladı ve Monaco'nun üzerine çıktı.

Atletico Madrid maçına saatler kala Devler Ligi'nde şu ana kadar 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 9 puanı olan sarı kırmızılıların bir üst tura çıkması için hesaplar da yapılmaya başlandı.

İŞTE İLK 24 İÇİN OLASI SENARYOLAR

Galatasaray maça bile çıkmadan bir sıra yükseldi! Sarı-Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi nde ilk 24 e nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller... 2

1) Kalan maçlardan en az 1 galibiyet almak
Atletico veya Manchester City karşılaşmalarından biri kazanılırsa, Sarı-kırmızılılar büyük ihtimalle playoff turuna adını yazdıracak ve Avrupa macerasını sürdürme hakkı elde edecek.

2) Kalan iki maçtan 1 puan almak
Galatasaray’ın kalan iki maçında alacağı tek puan bile, playoff hattının kapısını aralayabilir; buna rağmen averaj ve rakiplerin sonuçları belirleyici olacak.

3) Her iki maçı da kaybetmek
Kalan iki maçta sıfır çekilmesi durumunda bile Galatasaray’ın playoff umutları tamamen bitmiş sayılmıyor ama averaj ve diğer maçların sonuçları belirleyici olacak.

Mynet Anket Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalır mı?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Kalır
Kalmaz
Fikrim yok
Bu anket 11 saat 47 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:45
Galatasaray Galatasaray
-
Atletico Madrid Atletico Madrid

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'nin 'Osimhen'i olacak! Marmoush operasyonu...Fenerbahçe'nin 'Osimhen'i olacak! Marmoush operasyonu...
Favori ilk kez değişti! Dünyaca ünlü tahmin sitesi açıkladı: İşte Süper Lig'in şampiyonuFavori ilk kez değişti! Dünyaca ünlü tahmin sitesi açıkladı: İşte Süper Lig'in şampiyonu
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Devler Ligi son dakika galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.