Victor Osimhen rekor için sahaya çıkıyor! Eğer bu akşam gol atarsa...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde üst tur hesaplarını son haftadaki Manchester City deplasmanına bırakmamak için kritik bir geri dönüşe sahne oluyor. Sarı-kırmızılıların gol silahı Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası sonrası takıma katılarak teknik ekibin elini rahatlattı.

EĞER GOL ATARSA...

Avrupa arenasında Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax filelerini havalandıran Osimhen, Galatasaray formasıyla toplamda 12 gole ulaştı. Nonda ve Baros’un Avrupa’daki gol sayılarını yakalayan Nijeryalı yıldız, Atletico Madrid karşısında ağları sarsması halinde kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki en skorer yabancı futbolcusu olacak.

39 GÜN SONRA DÖNDÜ

Son olarak 13 Aralık 2025’te Antalyaspor maçında forma giyen 27 yaşındaki santrfor, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 6 resmi karşılaşmayı kaçırdı. Nijerya’nın turnuvayı üçüncü sırada tamamlamasının ardından Osimhen, 39 gün sonra yeniden Galatasaray kadrosuna döndü.

Bu gelişmeyle birlikte hücum hattında rekabet kızıştı. Osimhen’in dönüşü Mauro Icardi’yi kulübeye taşırken, Arjantinli yıldız Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı unvanı için Hagi’nin bir gol gerisinde bulunuyor. Icardi, eşitliği sağlamak ya da rekoru kırmak için fırsat kollayacak.