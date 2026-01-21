SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Victor Osimhen rekor için sahaya çıkıyor! Eğer bu akşam gol atarsa...

Şampiyonlar Ligi’nde kritik viraja giren Galatasaray’a Victor Osimhen’den müjdeli haber geldi. Afrika Uluslar Kupası sonrası takıma dönen Nijeryalı yıldız, Avrupa’daki gol sayısını artırarak tarihe geçmeye hazırlanıyor. Osimhen’in dönüşüyle Mauro Icardi ise kulübede şans bekleyecek.

Victor Osimhen rekor için sahaya çıkıyor! Eğer bu akşam gol atarsa...
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde üst tur hesaplarını son haftadaki Manchester City deplasmanına bırakmamak için kritik bir geri dönüşe sahne oluyor. Sarı-kırmızılıların gol silahı Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası sonrası takıma katılarak teknik ekibin elini rahatlattı.

EĞER GOL ATARSA...

Victor Osimhen rekor için sahaya çıkıyor! Eğer bu akşam gol atarsa... 1

Avrupa arenasında Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax filelerini havalandıran Osimhen, Galatasaray formasıyla toplamda 12 gole ulaştı. Nonda ve Baros’un Avrupa’daki gol sayılarını yakalayan Nijeryalı yıldız, Atletico Madrid karşısında ağları sarsması halinde kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki en skorer yabancı futbolcusu olacak.

39 GÜN SONRA DÖNDÜ

Victor Osimhen rekor için sahaya çıkıyor! Eğer bu akşam gol atarsa... 2

Son olarak 13 Aralık 2025’te Antalyaspor maçında forma giyen 27 yaşındaki santrfor, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 6 resmi karşılaşmayı kaçırdı. Nijerya’nın turnuvayı üçüncü sırada tamamlamasının ardından Osimhen, 39 gün sonra yeniden Galatasaray kadrosuna döndü.

Bu gelişmeyle birlikte hücum hattında rekabet kızıştı. Osimhen’in dönüşü Mauro Icardi’yi kulübeye taşırken, Arjantinli yıldız Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı unvanı için Hagi’nin bir gol gerisinde bulunuyor. Icardi, eşitliği sağlamak ya da rekoru kırmak için fırsat kollayacak.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:45
Galatasaray Galatasaray
-
Atletico Madrid Atletico Madrid

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray maça bile çıkmadan bir sıra yükseldi! İşte ilk 24 için tüm ihtimallerGalatasaray maça bile çıkmadan bir sıra yükseldi! İşte ilk 24 için tüm ihtimaller
Fenerbahçe'nin 'Osimhen'i olacak! Marmoush operasyonu...Fenerbahçe'nin 'Osimhen'i olacak! Marmoush operasyonu...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika galatasaray Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.