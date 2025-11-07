Mourinho'nun Benfica'sı Şampiyonlar Ligi gelirinde Galatasaray'ı geçti! Taraftar çılgına döndü...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin dördüncü haftasında Hollanda deplasmanına çıkan Galatasaray, Ajax karşısında kusursuz bir futbol sergiledi. Sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen’in etkileyici performansıyla rakibini 3-0 mağlup ederek grup aşamasında çok kritik bir galibiyete imza attı.

Mücadelenin 60. dakikasında Victor Osimhen’in klas kafa golüyle öne geçen Galatasaray, kısa süre içinde farkı açmayı başardı. Nijeryalı yıldız, 66. ve 78. dakikalarda kullandığı penaltıları gole çevirerek hat-trick yaptı ve gecenin kahramanı oldu.

PUAN CETVELİNDE ÜSTTE, GELİRDE GERİDE

Galatasaray aldığı bu galibiyetle puanını 9’a yükseltti ve sıralamada da 9. sıraya yerleşti. Buna rağmen ligin son sıralarında bulunan, puanı olmayan Benfica ve Ajax, yayın gelirleri sayesinde sarı-kırmızılılardan daha fazla kazanç elde etti.

3 GALİBİYETE RAĞMEN...

FMD verilerine göre Galatasaray, üç galibiyetle 6.3 milyon Euro prim kazandı ve toplam gelirini 32.2 milyon Euro’ya çıkardı. Buna rağmen, Benfica 42 milyon Euro, Ajax ise 37.6 milyon Euro ile temsilcimizi geçti.

GELİR FARKININ NEDENİ: PERFORMANS VE YAYIN ANLAŞMALARI

UEFA’nın ödül dağıtım sisteminde gelir farkını belirleyen en önemli etkenler, son 5 yıldaki Avrupa performansı ve ülke bazlı yayın anlaşmaları. Türkiye’nin yayın havuzu payı düşük kaldığı için Galatasaray, sportif başarılarına rağmen ekonomik olarak rakiplerinin gerisinde kalıyor.

YAYIN HAVUZUNDA 3 KATI FARK

Galatasaray yayın havuzundan 7.1 milyon Euro gelir elde ederken, Benfica bu kalemden 23.3 milyon Euro, Ajax ise 18.7 milyon Euro kazandı. Bu fark, Avrupa futbolunda ekonomik dengesizliğin en net göstergelerinden biri olarak dikkat çekti.