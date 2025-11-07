SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Mourinho'nun Benfica'sı Şampiyonlar Ligi gelirinde Galatasaray'ı geçti! Taraftar çılgına döndü...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin dördüncü haftasında Ajax’ı 3-0 yenerek puanını 9’a çıkardı. Ancak sarı-kırmızılılar, elde ettiği başarıya rağmen gelir sıralamasında Benfica ve Ajax’ın gerisinde kaldı. Farkın temel nedeni, UEFA’nın son 5 yıllık performans katsayısı ve ülke bazlı yayın anlaşmaları oldu. İşte detaylar...

Mourinho'nun Benfica'sı Şampiyonlar Ligi gelirinde Galatasaray'ı geçti! Taraftar çılgına döndü...
Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin dördüncü haftasında Hollanda deplasmanına çıkan Galatasaray, Ajax karşısında kusursuz bir futbol sergiledi. Sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen’in etkileyici performansıyla rakibini 3-0 mağlup ederek grup aşamasında çok kritik bir galibiyete imza attı.

Mücadelenin 60. dakikasında Victor Osimhen’in klas kafa golüyle öne geçen Galatasaray, kısa süre içinde farkı açmayı başardı. Nijeryalı yıldız, 66. ve 78. dakikalarda kullandığı penaltıları gole çevirerek hat-trick yaptı ve gecenin kahramanı oldu.

PUAN CETVELİNDE ÜSTTE, GELİRDE GERİDE

Mourinho nun Benfica sı Şampiyonlar Ligi gelirinde Galatasaray ı geçti! Taraftar çılgına döndü... 1

Galatasaray aldığı bu galibiyetle puanını 9’a yükseltti ve sıralamada da 9. sıraya yerleşti. Buna rağmen ligin son sıralarında bulunan, puanı olmayan Benfica ve Ajax, yayın gelirleri sayesinde sarı-kırmızılılardan daha fazla kazanç elde etti.

Mourinho nun Benfica sı Şampiyonlar Ligi gelirinde Galatasaray ı geçti! Taraftar çılgına döndü... 2

3 GALİBİYETE RAĞMEN...

Mourinho nun Benfica sı Şampiyonlar Ligi gelirinde Galatasaray ı geçti! Taraftar çılgına döndü... 3

FMD verilerine göre Galatasaray, üç galibiyetle 6.3 milyon Euro prim kazandı ve toplam gelirini 32.2 milyon Euro’ya çıkardı. Buna rağmen, Benfica 42 milyon Euro, Ajax ise 37.6 milyon Euro ile temsilcimizi geçti.

GELİR FARKININ NEDENİ: PERFORMANS VE YAYIN ANLAŞMALARI

Mourinho nun Benfica sı Şampiyonlar Ligi gelirinde Galatasaray ı geçti! Taraftar çılgına döndü... 4

UEFA’nın ödül dağıtım sisteminde gelir farkını belirleyen en önemli etkenler, son 5 yıldaki Avrupa performansı ve ülke bazlı yayın anlaşmaları. Türkiye’nin yayın havuzu payı düşük kaldığı için Galatasaray, sportif başarılarına rağmen ekonomik olarak rakiplerinin gerisinde kalıyor.

YAYIN HAVUZUNDA 3 KATI FARK

Mourinho nun Benfica sı Şampiyonlar Ligi gelirinde Galatasaray ı geçti! Taraftar çılgına döndü... 5

Galatasaray yayın havuzundan 7.1 milyon Euro gelir elde ederken, Benfica bu kalemden 23.3 milyon Euro, Ajax ise 18.7 milyon Euro kazandı. Bu fark, Avrupa futbolunda ekonomik dengesizliğin en net göstergelerinden biri olarak dikkat çekti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O isim ilk kez davet edildi! A Milli Takım kadrosu açıklandıO isim ilk kez davet edildi! A Milli Takım kadrosu açıklandı
Samsunspor Avrupa'yı şaşkına çevirdi! Herkes onları konuşuyor: SansasyonelSamsunspor Avrupa'yı şaşkına çevirdi! Herkes onları konuşuyor: Sansasyonel
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray mourinho şampiyonlar ligi taraftar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.