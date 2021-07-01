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Mourinho'nun gözdesi Merih Demiral Kaş'ta tatil yaptı

01.07.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı'nın ve İtalya'nın dünyaca ünlü Juventus takımının defans oyuncusu 23 yaşındaki Merih Demiral, Antalya'nın Kaş ilçesinde tatil yaptı. Bir hafta Kaş'ta kalan Demiral, 5 günlük tatili kapsamında denize girip, yatla gezinti gerçekleştirdi. Öte yandan, İtalyan medyası geçtiğimiz günlerde milli futbolcunun Roma'ya transfer olacağını iddia etmişti. Haberde, Portekizli teknik adam Mourinho'nun Merih'i kadroda görmek istediği de ifade edilmişti.

Mourinho'nun gözdesi Merih Demiral Kaş'ta tatil yaptı

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, tatilini Kaş'ta geçirdi. Türk Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında elenmesinin ardından milli oyuncu Merih Demiral, yanında bir arkadaşı ile Kaş'a geldi.

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İş insanı Şevki Yörükoğlu'nun konuğu olarak Kaş'a gelen Merih Demiral, Çukurbağ Yarımadası'ndaki bir butik otelde tatil yaptı. Burada bol bol yüzüp, dinlenen Merih Demiral, Kaş'taki dostlarıyla da bir araya geldi.

Bir günlüğüne Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'ne de gelen Merih Demiral, Üçağız Mahallesi Muhtarı Durali Aliçavuşoğlu'nun 'Nergis' adlı yatı ile günübirlik Kekova turuna çıktı. Kekova turunda Simena Antik Kenti, Batık Kent, Gökkaya, Burç ve Buzalık koylarını gezip, koylarda denize giren, yatta güneşlenen Merih Demiral, Üçağız Mahallesi dönüşünde gençlerle fotoğraf çektirdi. Kaş'taki bir haftalık tatilini tamamlayan Merih Demiral, 5 gün sürecek yat tatili için Muğla'nın Marmaris ilçesine gitti. Demiral'ın tatilinin ardından İtalya'ya döneceği öğrenildi.

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Merih Demiral, "Geçen yıl da tatilimi Kaş'ta geçirmiştim. Kaş beni büyüleyen bir yer. İleride futbolu bıraktığım zaman yaşamımı sürdüreceğim bir yer. Kaş'ı, Kekova'yı çok seviyorum. Buralarda tatil yapmak insanı dinlendiriyor. Denizi, doğası ve tarihiyle Likya'nın başkenti Kaş. Futbol kariyerim konusunda konuşmak istemiyorum. Juventus formasını taşımaktan çok mutluyum" dedi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAFLAR: DHA

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Süper Lig Juventus
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