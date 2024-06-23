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Mourinho'nun istediği yıldız oyuncu taraftarları heyecanlandırdı! Bonservis bedeli 25 milyon euro

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.06.2024 16:35
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapacağı antrenmanla başlayacak. Transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun istediği Udinese forması giyen 22 yaşındaki oyuncuya kancayı taktı.

Mourinho'nun istediği yıldız oyuncu taraftarları heyecanlandırdı! Bonservis bedeli 25 milyon euro
Lazar Samardzic

Lazar Samardzic

SIR Sırbistan
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Udinese
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe’de dün başlayan sağlık kontrolleri bugün de devam etti. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Mourinho'nun istediği oyunculara yöneldi.

GENÇ OYUNCUYU İSTİYOR

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Jose Mourinho'nun Udinese forması giyen Lazar Samardzic'i istediği iddia edildi. 22 yaşındaki Sırp ortayı Juventus ve Napoli de yakından takip ediyor.

25 MİLYON EURO

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İtalyan ekibi Udinese, Lazar Samardzic için 25 milyon euro talep ediyor. Fenerbahçe yönetimi Udinese ile pazarlıklara başladı ve transferde bir adım öne geçti.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
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