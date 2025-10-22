SPOR

Mourinho Şampiyonlar Ligi'nde puan bile alamadı! Bahanesi Fenerbahçe oldu... Taraftarı çıldırtan sözler!

Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz ekibi Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Fenerbahçe'den gönderilen ve ayrılık sonrası yaptığı açıklamalarda Sarı-Lacivertliler için 'kendi seviyem değil' diyen Jose Mourinho Benfica'da da kazanmayı unutmuş durumda.

Portekizli teknik adam UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Newcastle ile karşılaşırken mücadeleden 3-0 gibi farklı bir skorla ayrıldı ve Devler Ligi'nde henüz puanla tanışamadı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, mağlubiyetin sebepleri hakkında konuşurken Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nu almasını da bahaneleri arasında göstererek çok konuşulacak sözler sarf etti.

"ÇOK BEĞENDİĞİM OYUNCU VARDI, FENERBAHÇE ALDI"

Mağlubiyetin ardından konuşan Portekizli teknik adam, Kerem Aktürkoğlu'nu şu anda takımda çok görmek istediği belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Çok beğendiğim bir oyuncu vardı ve şu anda bizde yok. Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu özledi. Onu arıyoruz. Bunun için Benfica'yı suçlayamam çünkü Fenerbahçe burada aldığının 5 katını teklif etti, bu kaçınılmaz bir durumdu."

"ZİHİNSEL OLARAK ÇÖKTÜK"

Karşılaşmayı değerlendiren deneyimli teknik adam, "İlk yarıda gol atma konusunda eksik kaldık çünkü maçın eşit olduğunu düşünüyorum ama daha çok pozisyon bulduk. Dört taneydi. Bu kadar çok gol atıp da gol atmamak zor. İlk yarıda sonuç son derece adaletsizdi. İkinci yarıda da benzer bir başlangıç yaptık ve ikinci gol oyunun gidişatını tamamen değiştirdi. Bu, göze alamayacağımız bir gol. Hücum odaklı bir duran toptu, pozisyon kaybettik. Takım psikolojik olarak zayıfladı ve büyük bir fark ortaya çıktı. Maçın son 30 dakikasına girildiğinde, bizimkinden tamamen farklı bir motora sahip olduklarını çok iyi biliyordum. Eşit olsaydık, tempo farkını gizleyebilirdik. Takım fiziksel ve zihinsel olarak çöktü. İlk yarıda yiyemediklerimizi son 15-20 dakikada yedik." dedi.

"TOPARLANMAMIZ GEREKİYOR"

Son olarak Mourinho, "Elemeleri geçmek için 15 puana ihtiyacımız yok. Bence 9 ila 11 puan arası yeterli olacaktır. Zorlu maçlar oynamamıza rağmen elemeleri geçebileceğimizi söylemek... Benim için en zoru buydu. Evimizde oynayacağımız iki maç var ve toparlanmamız gerekiyor. İlk yarıyı iyi oynamış olmamızın bir önemi yok, bunların hiçbiri önemli değil. Önemli olan 3-0 kaybetmemiz. Toparlanmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
