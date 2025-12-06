Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'nin yıldızına olay söz: "Kaskal Kerem Aktürkoğlu"

Trendyol Süper Lig’de Başakşehir ile Fenerbahçe’nin 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Kerem Aktürkoğlu’nun performansını hedef alan dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Maç sonrası değerlendirmesinde Kerem Aktürkoğlu’nun oyun içindeki etkisinin yeterli olmadığını belirten Çelikler, genç futbolcunun takımın ihtiyacı olan sorumluluğu üstlenmediğini söyledi. Çelikler, “Kerem Aktürkoğlu’nun artık tepki görmesi lazım. Sorumluluk almıyor.” ifadelerini kullandı.
Eleştirilerini sürdüren Çelikler, Kerem’in sahadaki etkisizliğinin altını çizerek, “Büyük kaskal olma yolunda ilerliyor.” dedi. Deneyimli yorumcu, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışında bu tip oyunculardan daha fazla liderlik beklediğini vurguladı.
