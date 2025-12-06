SPOR

Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'nin yıldızına olay söz: "Kaskal Kerem Aktürkoğlu"

Başakşehir – Fenerbahçe maçının ardından konuşan spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu’nu sert sözlerle eleştirdi. Çelikler, genç oyuncunun sahadaki sorumluluk seviyesini yetersiz bulduğunu ifade ederek tepki görmesi gerektiğini söyledi. | Fenerbahçe haberleri ...

Emre Şen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig’de Başakşehir ile Fenerbahçe’nin 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Kerem Aktürkoğlu’nun performansını hedef alan dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“SORUMLULUK ALMIYOR”

Serdar Ali Çelikler den Fenerbahçe nin yıldızına olay söz: "Kaskal Kerem Aktürkoğlu" 1

Maç sonrası değerlendirmesinde Kerem Aktürkoğlu’nun oyun içindeki etkisinin yeterli olmadığını belirten Çelikler, genç futbolcunun takımın ihtiyacı olan sorumluluğu üstlenmediğini söyledi. Çelikler, “Kerem Aktürkoğlu’nun artık tepki görmesi lazım. Sorumluluk almıyor.” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK KASKAL OLMA YOLUNDA”

Serdar Ali Çelikler den Fenerbahçe nin yıldızına olay söz: "Kaskal Kerem Aktürkoğlu" 2

Eleştirilerini sürdüren Çelikler, Kerem’in sahadaki etkisizliğinin altını çizerek, “Büyük kaskal olma yolunda ilerliyor.” dedi. Deneyimli yorumcu, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışında bu tip oyunculardan daha fazla liderlik beklediğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
