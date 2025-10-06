Mourinho Şampiyonlar Ligi'nin ardından derbide de kazanamadı! Benfica ezeli rakibi Porto ile berabere kaldı

Portekiz Premier Lig'in 8. haftasında dev bir mücadele sahne aldı. Jose Mourinho’nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica, Estadio do Dragao’da Porto’ya konuk oldu.

DENİZ GÜL 75'TE GİRDİ

İki güçlü ekibin karşı karşıya geldiği maçta 90 dakika boyunca gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada Porto formasını giyen milli futbolcu Deniz Gül, 75. dakikada oyuna dahil olarak süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Porto, bu sezon ligde ilk kez puan kaybı yaşasa da 22 puanla liderlik koltuğundaki yerini korudu. Benfica ise 18 puanla haftayı 3. sırada tamamladı ve milli araya bu sırada girdi.

Gelecek haftada Benfica sahasında Arouca’yı ağırlayacak. Porto ise Celoricense deplasmanına çıkacak.