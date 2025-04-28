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Mourinho şampiyonluk için bunu istedi, yönetim kabul etti! Fenerbahçe sezon başı ülkeden ayrılıyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.04.2025 10:54
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Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları her hafta daha da azalırken, geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor mücadelesinde kaybedilen 2 puan sonrası As Başkan Acun Ilıcalı şampiyonluk ihtimallerini 'zor' olarak nitelendirmişti. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Sarı-Lacivertliler tüm hesapları bu yönde yaparken, Ali Koç'un 'kalacak' dediği Jose Mourinho'dan yönetime sürpriz bir talep geldi. İşte detaylar...

Mourinho şampiyonluk için bunu istedi, yönetim kabul etti! Fenerbahçe sezon başı ülkeden ayrılıyor

Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın ardından takımın başına şampiyonluk parolasıyla getirdiği ancak lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 5'e çıkınca takımdaki geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili başkan Ali Koç, gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında kararını açıklamıştı.

"MOURINHO İLE DEVAM EDECEĞİZ"

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Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gelecek sezon da Mourinho ile yola devam edeceklerinin altını çizerken, Portekizli teknik adamın da sarı lacivertli kulüpte kalmaktan yana olduğu ileri sürüldü.

SÜRPRİZ TEKLİF

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Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Jose Mourinho, İstanbul'da çok mutlu olduğunu yakın çevresine her fırsatta dile getiriyor. Buraya alıştığını ve kalmak istediğini de vurgulayan tecrübeli teknik direktörden yönetime sürpriz bir teklif geldi.

MOU İSTEDİ, YÖNETİM ONAYLADI

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Tecrübeli çalıştırıcı yaptığı görüşmede yönetime Fenerbahçe'yle şampiyonluk yaşamak istediğini belirtirken, sezon başı kampının ülkesi Portekiz'de olmasını teklif etti. Başkan ve yönetim de bu isteğe sıcak bakıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Ali Koç son dakika fenerbahçe mourinho
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