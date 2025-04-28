Mourinho şampiyonluk için bunu istedi, yönetim kabul etti! Fenerbahçe sezon başı ülkeden ayrılıyor

Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın ardından takımın başına şampiyonluk parolasıyla getirdiği ancak lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 5'e çıkınca takımdaki geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili başkan Ali Koç, gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında kararını açıklamıştı.

"MOURINHO İLE DEVAM EDECEĞİZ"

Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gelecek sezon da Mourinho ile yola devam edeceklerinin altını çizerken, Portekizli teknik adamın da sarı lacivertli kulüpte kalmaktan yana olduğu ileri sürüldü.

SÜRPRİZ TEKLİF

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Jose Mourinho, İstanbul'da çok mutlu olduğunu yakın çevresine her fırsatta dile getiriyor. Buraya alıştığını ve kalmak istediğini de vurgulayan tecrübeli teknik direktörden yönetime sürpriz bir teklif geldi.

MOU İSTEDİ, YÖNETİM ONAYLADI

Tecrübeli çalıştırıcı yaptığı görüşmede yönetime Fenerbahçe'yle şampiyonluk yaşamak istediğini belirtirken, sezon başı kampının ülkesi Portekiz'de olmasını teklif etti. Başkan ve yönetim de bu isteğe sıcak bakıyor.