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  4. 'Mourinho varsa ben yokum' dedi! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk İrfan Can Kahveci için devreye girdi

'Mourinho varsa ben yokum' dedi! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk İrfan Can Kahveci için devreye girdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.12.2024 15:01
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Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken transfer hareketliliği iyiden iyiye hız kazanırken 1 Ocak itibariyle istediği takımla görüşebilecek olan İrfan Can Kahveci için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

'Mourinho varsa ben yokum' dedi! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk İrfan Can Kahveci için devreye girdi
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Geçtiğimiz yıllarda ezeli rakiplerin kadrosuna katabilmek için yoğun mücadele ettiği İrfan Can Kahveci'nin tercihi Fenerbahçe olurken, yıldız isim bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor.

MOURINHO KALIRSA AYRILACAK

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Mourinho'nun kalması durumunda takımdan ayrılmaya karar veren İrfan Can'ın haftaya Çarşamba gününden itibaren (1 Ocak'tan itibaren istediği takıma gelecek sezondan geçerli olmak üzere imza atabilir. Görüşmelere başlayabilir) telefonu susmayacak gibi duruyor.

GALATASARAY İLGİLENİYOR

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Menajeri her görüşmelerinde Avrupa'dan ve Türkiye'den pek çok takımın kendisiyle ilgili bilgi aldığını iletiyor. Fenerbahçe'yi sevmesine rağmen Mourinho'nun oyun planında yeri olmayan İrfan Can'ın talipleri arasında Galatasaray da yer alıyor.

OKAN BURUK DEVREDE

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Sarı-kırmızılıların başarılı teknik patronu Okan Buruk ise iddialara göre 1 Ocak'tan itibaren serbest kalacak İrfan Can'ı arayarak Galatasaray'a transferi konusunda ikna etmeye çalışacağı iddia edildi.

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig İrfan Can Kahveci son dakika fenerbahçe galatasaray
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