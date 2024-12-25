'Mourinho varsa ben yokum' dedi! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk İrfan Can Kahveci için devreye girdi

Geçtiğimiz yıllarda ezeli rakiplerin kadrosuna katabilmek için yoğun mücadele ettiği İrfan Can Kahveci'nin tercihi Fenerbahçe olurken, yıldız isim bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor.

MOURINHO KALIRSA AYRILACAK

Mourinho'nun kalması durumunda takımdan ayrılmaya karar veren İrfan Can'ın haftaya Çarşamba gününden itibaren (1 Ocak'tan itibaren istediği takıma gelecek sezondan geçerli olmak üzere imza atabilir. Görüşmelere başlayabilir) telefonu susmayacak gibi duruyor.

GALATASARAY İLGİLENİYOR

Menajeri her görüşmelerinde Avrupa'dan ve Türkiye'den pek çok takımın kendisiyle ilgili bilgi aldığını iletiyor. Fenerbahçe'yi sevmesine rağmen Mourinho'nun oyun planında yeri olmayan İrfan Can'ın talipleri arasında Galatasaray da yer alıyor.

OKAN BURUK DEVREDE

Sarı-kırmızılıların başarılı teknik patronu Okan Buruk ise iddialara göre 1 Ocak'tan itibaren serbest kalacak İrfan Can'ı arayarak Galatasaray'a transferi konusunda ikna etmeye çalışacağı iddia edildi.