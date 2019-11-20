Mourinho yeşil sahalara Tottenham ile dönüyor

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, yaklaşık bir yıldır uzak kaldığı yeşil sahalara İngiltere ekibi Tottenham ile dönmeye hazırlanıyor.

Aralık 2018'de Manchester United'dan ayrıldıktan sonra birçok teklif almasına rağmen takım çalıştırmayan ve bir süredir yorumculuk yapan Mourinho, tercihini Tottenham'dan yana kullandı. Arjantinli Mauricio Pochettino'dan boşalan görev için Tottenham ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayan 56 yaşındaki Mourinho'nun son teknik direktörlük deneyimi ise tatsız geçti.

Manchester United'ın beklenen futbolu oynayamaması ve şampiyonluk rekabetine girememesi nedeniyle son yıllarda eleştirilere maruz kalan Mourinho, buna karşın kariyeri boyunca kazandığı kupaların çokluğuyla dikkati çekiyor.

19 YILLIK KARİYERİNDE 25 KUPA

Kulüpler düzeyinde UEFA Süper Kupa dışında yer aldığı tüm kulvarlarda en az bir şampiyonluk yaşayan Mourinho, 2000'de başladığı 19 yıllık teknik adamlık kariyerinde 25 kupa kazanma başarısı gösterdi.

Portekiz'de Porto, Benfica, Uniao de Leiria, İtalya'da Inter, İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Chelsea ve Manchester United'da görev yapan Mourinho, son kupasını Manchester United'ın başında UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuyla kazandı.