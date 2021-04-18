SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Moussa Marega, Fenerbahçe ile anlaştı iddiası

Moussa Marega, Fenerbahçe ile anlaştı iddiası

18.04.2021 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Öncelikli olarak forvet bölgesine takviye yapılacak. Samatta, Cisse, Thiam, Valencia ve Ademi'den istenilen performansı alamayan Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosuna kaliteli bir forvet katmayı planlıyor. Porto'dan Moussa Marega ile uzun süredir ilgilenen sarı-lacivertli takıma müjdeyi eski yıldız verdi.

Moussa Marega, Fenerbahçe ile anlaştı iddiası

Son üç yılda olduğu gibi yeni sezonda da kadrosunu değiştirmeye hazırlanan Fenerbahçe, revizyona forvet hattından başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde yer alan haberlerde, Moussa Marega, Porto'nun sözleşme uzatma teklifini kabul etmemişti.

Edinilen bilgiye göre, Emre Belözoğlu'un ısrarla istediği Marega'nın menajeri ile temasa geçen Fenerbahçe yönetiminin, 29 yaşındaki golcü futbolcu ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

Portekizli eski futbolcu Candido Costa, Moussa Marega'nın yeni takımının büyük ihtimalle Fenerbahçe olacağını belirtti.

Tvİ24 kanalına konuşan Costa, Malili forvetin, Porto ile haziran ayında bitecek sözleşmesini yenilemeyi düşünmediğini ifade ederek, "Marega için en olası hedef Fenerbahçe. Anlaştıklarını düşünüyorum" dedi. Marega bu sezon Portekiz ekibi Porto ile 25 maça çıktı ve 6 gol attı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dakikalarca pusuya yattı, bekledi bekledi ama av hayali hüsranla bittiDakikalarca pusuya yattı, bekledi bekledi ama av hayali hüsranla bitti
F.Bahçe'den flaş LED tabela açıklamasıF.Bahçe'den flaş LED tabela açıklaması
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Atatürk'ün Seyit Onbaşı ile görüştüğü 200 yıllık ahşap konak, müzeye çevrilerek kent turizmine kazandırıldı

Atatürk'ün Seyit Onbaşı ile görüştüğü 200 yıllık ahşap konak, müzeye çevrilerek kent turizmine kazandırıldı

Antalya'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın hasara yol açtı

Antalya'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın hasara yol açtı

Tekirdağ'da panelvan tıra çarptı: 1 ölü

Tekirdağ'da panelvan tıra çarptı: 1 ölü

Devlet desteğiyle başladığı çilek üreticiliğinde 70 kişiye istihdam sağlıyor

Devlet desteğiyle başladığı çilek üreticiliğinde 70 kişiye istihdam sağlıyor

Kayseri'de dünyaya gelen ve kalp rahatsızlığı olan iki bebek ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a götürüldü

Kayseri'de dünyaya gelen ve kalp rahatsızlığı olan iki bebek ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a götürüldü

İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan güvenlik güçlerinin yakmaya çalıştığı düzensiz göçmenin videosunu paylaştı:

İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan güvenlik güçlerinin yakmaya çalıştığı düzensiz göçmenin videosunu paylaştı:

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

G.Saray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

G.Saray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

G.Saray'dan açıklama! "Ahlaksızlık..."

G.Saray'dan açıklama! "Ahlaksızlık..."

'Donk'un seks partilerinden bıktık'

'Donk'un seks partilerinden bıktık'

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ayrılıyor

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ayrılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.