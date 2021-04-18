Moussa Marega, Fenerbahçe ile anlaştı iddiası

Son üç yılda olduğu gibi yeni sezonda da kadrosunu değiştirmeye hazırlanan Fenerbahçe, revizyona forvet hattından başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde yer alan haberlerde, Moussa Marega, Porto'nun sözleşme uzatma teklifini kabul etmemişti.

Edinilen bilgiye göre, Emre Belözoğlu'un ısrarla istediği Marega'nın menajeri ile temasa geçen Fenerbahçe yönetiminin, 29 yaşındaki golcü futbolcu ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

Portekizli eski futbolcu Candido Costa, Moussa Marega'nın yeni takımının büyük ihtimalle Fenerbahçe olacağını belirtti.

Tvİ24 kanalına konuşan Costa, Malili forvetin, Porto ile haziran ayında bitecek sözleşmesini yenilemeyi düşünmediğini ifade ederek, "Marega için en olası hedef Fenerbahçe. Anlaştıklarını düşünüyorum" dedi. Marega bu sezon Portekiz ekibi Porto ile 25 maça çıktı ve 6 gol attı.



