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Moussa Sow'a haber salındı, eski dost Fenerbahçe için devrede! Senegalli El-Hadji Malick Diouf... Sola ilaç olabilir!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.02.2025 08:53
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Fenerbahçe transferde 'eski dostun' kapısını çaldı. Ara transfer döneminin bitmesine günler kala son bir hamle yapmak için kolları sıvayan Sarı-lacivertliler Slavia Prag'ın 20 yaşındaki oyuncusu El-Hadji Malick Diouf için harekete geçti. Senegalli genç solak için eski Fenerbahçeli Moussa Sow'un da devreye girdiği öğrenildi. Öte yandan Mourinho'nun çok istediği genç futbolcunun transferiyle sarı-lacivertlilerin transfer defterini kapatması bekleniyor.

Moussa Sow'a haber salındı, eski dost Fenerbahçe için devrede! Senegalli El-Hadji Malick Diouf... Sola ilaç olabilir!

Fenerbahçe'de transfer rüzgarı esmeye devam ediyor. Yıldız futbolcu Anderson Talisca'yı renklerine bağlayarak büyük ses getiren Fenerbahçe, Milan Skriniar ve Ognjen Mimovic ile kadrosunu güçlendirmişti. Ligde Galatasaray'ı takibini sürdüren ve Avrupa'da yoluna devam eden sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho kayıp yaşamamak adına kadrosunu zenginleştirmek istiyor. Portekizli teknik adamın gönlünde ise son olarak 20 yaşındaki Senegalli var.

EL- HADJİ MALİCK DİOUF İSMİ MASADA

Ara transfer sezonunun bitmesine günler kala yeniden harekete geçen Fenerbahçe, bir takviye daha yapma kararı aldı. Sarı-Lacivertliler; Slavia Prag'ın 20 yaşındaki oyuncusu El- Hadji Malick Diouf için harekete geçti.

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SOL TARAFTA HER YERDE

Sol ayağını oldukça iyi kullanan ve büyük potansiyel vaadeden genç futbolcu; sol bekte, orta sahanın solunda ve stoper bölgesinde görev yapabiliyor.

FENERBAHÇE'DE TEKLİF HAZIRLIĞI

Çekya basınına yansıyan haberlere göre sarı-lacivertli yönetim, zorunlu satın alma opsiyonuyla Diouf için kiralama teklifinde bulunacak. Oyuncunun satın alma opsiyonu için de 15 milyon euro önerilecek.

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MOUSSA SOW DEVREDE

El- Hadji Malick Diouf transferi için Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow'un kapısını çaldığı, Senegalli olan Sow'un da Diouf transferi için devreye girdiği öğrenildi. Ülkesinde aynı zamanda menajerlik şirketi yönettiği bilinen Sow'un genç solak için kolları sıvarken, Diouf'un da eski yıldıza hayran olduğu belirtiliyor.

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MOURİNHO 'ŞART' DİYE BAKIYOR

Öte yandan bu hafta içinde sarı-lacivertli yönetim Çekya ekibiyle görüşmeyi planlarken; Portekizli hoca Mourinho'nun da Jayden Oosterwolde'nin sakatlığında Filip Kostić'in performansını artırmak ve rakip yaratabilmek için Diouf transferini çok önemli gördüğü belirtiliyor.

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transfer Senegal fenerbahçe
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