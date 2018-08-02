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Moussa Sow milli takımı bıraktı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 02.08.2018 10:46 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Bursaspor'da forma giyen Senegalli oyuncu Moussa Sow, milli takım kariyerini noktaladı.

Moussa Sow milli takımı bıraktı

Senegal Futbol Federasyonu, golcü futbolcu Moussa Sow'un milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu. Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki yıldız oyuncunun 9 yıllık milli takım kariyerini sonlandırma kararı aldığı belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Ehli Dubai takımında kariyerini sürdüren Sow, Süper Lig'de uzun bir dönem Fenerbahçe forması giymiş ve geçen sezonun ikinci yarısını Bursaspor'da kiralık olarak geçirmişti. Milli formayla 50 maçta 19 kez ağları sarsan Moussa Sow, futbol kariyerine devam eden Senegalli oyuncular arasında en golcü isim konumunda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Bursaspor moussa sow

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