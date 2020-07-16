Moussa Sow'un 9,5 aydır kulüpsüz!

Ülkemizde Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep FK gibi takımlarda top koşturmuş olan Moussa Sow, yeni bir kulüp arıyor.

Son olarak Gaziantep FK formasını terleten ve 3 Ekim 2019'dan itibaren boşta olan Sow'u menajeri Brezilya kulüplerine önerdi. Ancak Brezilya kulüplerinin hiçbiri Senegalli golcünün transferine olumlu yanıt vermedi.

Senegal basınının haberine göre; "En az 1 sene daha futbol oynamak istiyorum" diyen Sow için kulüplerden menajerine "Brezilya'da faydalı olmaz" raporu geldiği belirtildi.

