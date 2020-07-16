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Moussa Sow'un 9,5 aydır kulüpsüz!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.07.2020 23:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Moussa Sow, şu sıralarda kulüp bulmakta zorlanıyor.

Moussa Sow'un 9,5 aydır kulüpsüz!

Ülkemizde Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep FK gibi takımlarda top koşturmuş olan Moussa Sow, yeni bir kulüp arıyor.

Son olarak Gaziantep FK formasını terleten ve 3 Ekim 2019'dan itibaren boşta olan Sow'u menajeri Brezilya kulüplerine önerdi. Ancak Brezilya kulüplerinin hiçbiri Senegalli golcünün transferine olumlu yanıt vermedi.

Senegal basınının haberine göre; "En az 1 sene daha futbol oynamak istiyorum" diyen Sow için kulüplerden menajerine "Brezilya'da faydalı olmaz" raporu geldiği belirtildi.

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