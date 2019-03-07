MR Linac yöntemi nedir? MR Linac yöntemi hastalara ne gibi faydalar sağlar?

Acıbadem Maslak Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Banu Atalar, kanser tedavisinde devrim yaratacak MR Linac yönteminin, daha önce tedavi edilemeyen tümörleri tedavi edebilme imkanı sağladığını belirterek “Bu çok heyecan verici bir gelişme ancak henüz tüm bunlar çok yeni teknolojiler. Şu ana kadar gösterilen en önemli klinik etkisi pankreas kanserinde oldu literatürde lokal kontrol başarı oranının yüzde 10’dan, yüzde 90’a çıktığı belirtiliyor. Önümüzdeki yıllarda bu diğer tümörlerde de etkisini gösterecek ve özellikle cerrahi tedavi olamayan, çıkartılması zor olan tümörlerde bir devrim yaratacak” diyor. Prof. Dr. Banu Atalar, MR Linac yöntemini anlattı, hastalara sağladığı 5 faydayı açıkladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. TÜMÖR 12'DEN VURUYOR Hareket eden bir hedef düşünün ve siz ona oklarla atış yapıyorsunuz. Oklar normalde hedef tahtasının her yerine düşebilir, en azından geniş bir alanın içerinde her yeri vurabilirsiniz. Halbuki MR Linac cihazında tümörü görüp etrafına çok dar bir hedef alanı belirleniyor ve hasta ile beraber bir çalışma söz konusu olduğundan solunum kontrolü ile tümör hedef sınırlarında tutulabiliyor. Hem hareket kısıtlandığından hem de MR ile tertemiz bir görüntü elde edildiğinden hedef tam 12 den vuruluyor; çevre dokulara zarar verilmiyor.

HASTA TEDAVİYE AKTİF KATILIYOR MR Linac cihazı ile tedaviye giren hastalara tedavi sırasında takılan bir prizmatik gözlük sayesinde tedavi ekranı izletilebiliyor. Bu sayede hasta tedavi edilen bölgesini görebildiği için solunumunu ayarlayabiliyor ve tedaviye yardımcı oluyor. Hem hastalar tedaviye katkıda bulunmanın memnuniyetini yaşıyor hem de hekimler –hasta, solunumunu ayarlayarak yardımcı olduğu için- tedaviyi daha kısa sürede bitiriyor. KALP ATIŞININ ETKİLERİ BİLE BERTARAF EDİLİYOR MR Linac yönteminin sağladığı en önemli gelişmelerden birisi, tedavi sırasında görüntü avantajı. Geleneksel yöntemlerde tedavi sırasında gerçek zamanlı tümör görüntülemesi yapılamıyor. Oysa MR Linac, tedavi sırasında olan her şeyi, örneğin kalp atışının, solunumun ya da bağırsaktan bir gaz geçişinin etkilerini bile göstererek tümörün o anki yerini net tespit edebiliyor. TÜMÖRLERE YÜKSEK DOZ VERİLEBİLİYOR Bu en yeni yöntem sayesinde, yüksek doz ile daha iyi tümör kontrolü sağlanabiliyor. Hedef tam 12'den vurulabildiği için artık tümörlere daha yüksek doz, daha güvenle verilebiliyor. Bu sayede tümör kontrolünün artırılması ve normal doku hasarının yani yan etkilerin azaltılması hedefleniyor.