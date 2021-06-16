MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

