YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MSB, Kütahya'da devam eden orman yangınları için 8 helikopter görevlendirdi

MSB, Kütahya'da devam eden orman yangınları için 8 helikopter görevlendirdi

25.07.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB, Kütahya'da devam eden orman yangınları için 8 helikopter görevlendirdi

MSB, Kütahya'da devam eden orman yangınları için 8 helikopter görevlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Kütahya Emet’te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla İzmir ve Isparta'dan 8 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kara Havacılık Komutanlığı tarafından görevlendirilen ve yangın söndürme teçhizatına sahip helikopterlerin bölgeye intikal ettiği belirtilerek, Emet'te bulunan bir adet İHA ile yangın söndürme çalışmaları havadan takip edilerek koordinasyon için görüntü aktarımı yapıldığı aktarıldı.

Paylaşımda ayrıca, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığından görevlendirilen personel ve yangın söndürme araçlarının da bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkentte minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandıBaşkentte minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
GÜNCELLEME - Bursa'da çöp evde, atıkların arasında uzun süre bakımsız bırakılan çocuk bulunduGÜNCELLEME - Bursa'da çöp evde, atıkların arasında uzun süre bakımsız bırakılan çocuk bulundu
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:34
Öğle
13:00
İkindi
16:55
Akşam
20:17
Yatsı
21:54
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.