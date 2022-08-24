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  4. MSB'den "Fırat Kalkanı Harekatının 6'ncı yıl dönümü" paylaşımı

MSB'den "Fırat Kalkanı Harekatının 6'ncı yıl dönümü" paylaşımı

24.08.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB'den "Fırat Kalkanı Harekatının 6'ncı yıl dönümü" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatının 6'ncı yılı dolayısıyla sosyal medyadan mesaj paylaştı.

Mesajda, "Fırat Kalkanı Harekatının 6'ncı yıl dönümünde, göğüs göğüse bir muharebe ile 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi hendeklere gömen kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi gururla selamlıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Fırat Kalkanı Harekatı Milli Savunma Bakanlığı yıl dönümü

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