MSB'den "Fırat Kalkanı Harekatının 6'ncı yıl dönümü" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatının 6'ncı yılı dolayısıyla sosyal medyadan mesaj paylaştı.

Mesajda, "Fırat Kalkanı Harekatının 6'ncı yıl dönümünde, göğüs göğüse bir muharebe ile 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi hendeklere gömen kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi gururla selamlıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



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