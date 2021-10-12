YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MSB'den "ilan edilen NAVTEX'le Yunanistan ve GKRY'nin tezlerine uygun hareket edildiği" iddiasına yalanlama:

MSB'den "ilan edilen NAVTEX'le Yunanistan ve GKRY'nin tezlerine uygun hareket edildiği" iddiasına yalanlama:

12.10.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Saha incelendiğinde ortaya atılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu açıkça görülmektedir" - "Mavi vatandaki faaliyetlerin ilgili bakanlık ve kurumların koordineli çalışması ile hiç olmadığı kadar yoğun bir şekilde icra edildiği böyle bir dönemde asil milletimizi yanıltıcı ve milli faaliyetlerimize zarar verecek mahiyette iddia ve ithamların gündeme getirilmesinin arkasında bilgisizlik yoksa art niyet vardır" - "Mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin korunmasına ve savunulmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla devam edilecektir"

Milli Savunma Bakanlığından, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin faaliyetlerine yönelik ilan edilen NAVTEX ile Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tezlerine uygun hareket edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, bazı basın organlarında yer alan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin faaliyetlerine yönelik ilan edilen NAVTEX ile Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tezlerine uygun hareket edildiği yönünde değerlendirmelere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu iddialar gerçek dışı ve yanıltıcı olarak nitelendirildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Sismik Veri Toplama Projesi ve sondaj faaliyetleri kapsamında Akdeniz'de Oruç Reis, Karadeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemileri, Fatih ve Kanuni sondaj gemileri ile Denar-2 Gemisi tarafından sondaj faaliyetlerinin, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının refakat ve kontrolünde devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sürdürülen araştırma ve sondaj faaliyetlerinde belirlenen bölgeler ve sahalar, 2011 yılında KKTC ile imzaladığımız Kıta Sahanlığı Anlaşması'yla belirlenen ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletlere sınırları bildirilen kıta sahanlığımız ile uyumlu olacak şekilde, bilimsel ve teknik gereklilikler ile ihtiyaçlara göre tespit edilmektedir. Bu kapsamda son olarak Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi için Mersin Körfezi'nin güneybatısında ihtiyaç duyulan saha NAVTEX ilanı ile yayımlanmıştır.

Saha incelendiğinde ortaya atılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu açıkça görülmektedir. Mavi vatandaki faaliyetlerin ilgili bakanlık ve kurumların koordineli çalışması ile hiç olmadığı kadar yoğun bir şekilde icra edildiği böyle bir dönemde asil milletimizi yanıltıcı ve milli faaliyetlerimize zarar verecek mahiyette iddia ve ithamların gündeme getirilmesinin arkasında bilgisizlik yoksa art niyet vardır. Mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin korunmasına ve savunulmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla devam edilecektir."

Açıklamada ayrıca NAVTEX ilan edilen sahalara ilişkin haritalara da yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyorBaş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyor
PARTNERPoyraz Karayel'in kameramanını öldüren şahıslardan kan donduran sözler: 1 gün cesetle kaldıkPoyraz Karayel'in kameramanını öldüren şahıslardan kan donduran sözler: 1 gün cesetle kaldık
Gençlerbirliği futbolcusu Lima: "Daha iyi bir takım olmaya başladık"Gençlerbirliği futbolcusu Lima: "Daha iyi bir takım olmaya başladık"
Anahtar Kelimeler:
navtex Milli Savunma Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 12 Ekim Salı

İmsak
05:26
Sabah
06:49
Öğle
12:40
İkindi
15:49
Akşam
18:22
Yatsı
19:39

Ankara Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Salı

Alpan Eczanesi
Cankaya
Çalış Eczanesi
Cankaya
Lila Eczanesi
Cankaya
Oran Bayram Eczanesi
Cankaya
Sağlık Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Ata Eczanesi
Cankaya
Yeşil Işık Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Samsun'da şehzade Tacettin Altunbaş için türbe yapıldı

Samsun'da şehzade Tacettin Altunbaş için türbe yapıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.