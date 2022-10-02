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  4. MSB'den Tokat'taki 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu görüntülerine ilişkin açıklama:

MSB'den Tokat'taki 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu görüntülerine ilişkin açıklama:

02.10.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Olaya karışanlar, idari tahkikatın selameti bakımından derhal görevden alınmış, idari tahkikat heyeti oluşturularak olay tüm yönleriyle incelenmiş, değerlendirilmiş ve söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tokat'taki 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda kabulü mümkün olmayan olaya karışan personelin, idari soruşturmanın selameti bakımından derhal görevden alındığını ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda meydana gelenlerin kabulünün hiçbir şekilde mümkün olmadığı vurgulandı.

Olaya karışanların, idari tahkikatın selameti bakımından derhal görevden alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdari tahkikat heyeti oluşturularak olay tüm yönleriyle incelenmiş, değerlendirilmiş ve söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. TSK bünyesinde disiplin yani yasalara, kurallara uymak esastır. Aksi davranışlar asla kabul edilemez. TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlerimizden aldığı ilhamla milletinin emrinde, görevinin başındadır."

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Tokat

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