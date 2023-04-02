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MSÜ ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? MSÜ 2023 sınav süresi kaç dakika?

02.04.2023 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınavı saat bilgisi merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023 - MSÜ), 2 Nisan 2023 Pazar tarihinde uygulanacak. Sınava girecek adaylar sınav süresi ve saatine ilişkin sorgulamalarına hız kazandırdılar. Peki, MSÜ ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? MSÜ 2023 sınav süresi kaç dakika?

MSÜ ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? MSÜ 2023 sınav süresi kaç dakika?

MSÜ sınav süresi ve saati merak ediliyor. 2 Nisan Pazar günü gerçekleşecek sınavda Türkçeden 40, Matematikten 40, Fen Bilgisinden 20, Sosyal Bilimler derslerinden 20 soru yer alacak. MSÜ sınav giriş belgesine ÖSYM'nin şnternet sitesi aracılığıyla ulaşılabilecek. İşte Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına ilişkin detaylar...

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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MSÜ SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Sınav saat 10:15'de başlayacak ve 13.00'a kadar devam edecek. Buna göre sınav 165 dakika ( 2 saat 15 dakika) sürecek.

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MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde netleşti. MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesigönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.


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