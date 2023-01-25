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MSÜ sınav başvurusu ne zaman? 2023 MSÜ sınav başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

25.01.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınavına katılım sağlayacak adaylar, sınav tarihini ve başvuru ücretini sorguluyor. Merak edilen detaylar belli oldu. Sınav başvuruları bilindiği üzere 13 Ocak'ta başladı. Peki MSÜ sınav başvurusu ne zaman? 2023 MSÜ sınav başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

MSÜ sınav başvurusu ne zaman? 2023 MSÜ sınav başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

Mill Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ve Askeri Öğrenci Temini (MSÜ) Mart 2023'te yapılacak. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) sınav başvuru kılavuzunu yayınlamıştı. Peki MSÜ sınav başvurusu ne zaman? 2023 MSÜ sınav başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Sınav 19 Mart 2023'te tamamlanacak.

MSÜ SINAV BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

MSÜ sınav başvurusu için son gün 7 Şubat olarak belirlendi. Sınav başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. Adaylar siteye TC Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapacak.

MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru ücreti ise 130 TL olarak belirlendi. Geç başvuru sürecinde ise oran yüzde 50 artırımla yatırılacak.

MSÜ sınav başvurusu ne zaman? 2023 MSÜ sınav başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

MSÜ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar (uyruğundan biri TC olan çift uyruklular) sınava başvurabilirler ancak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.).

2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 2002 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2003 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.

4) Lise ve dengi okulların son sınıfında öğrenciliği devam edenler için 2023 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2021 ve 2022 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.). Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır. 2020 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2020 ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).

5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 19 Mart 2023 tarihinde yapılacak 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanını almış olmak.

6) ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).

7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;
a) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2023-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2023-YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2023-YKS Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Puan türünden MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış olmak.


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