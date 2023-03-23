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MSÜ sınav giriş belgeleri açıklandı! Milli Savunma Üniversitesi sınavları ne zaman? MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama

23.03.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınav giriş belgeleri ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin internet sitesinde erişime açıldı. Peki, MSÜ sınavları ne zaman? İşte, MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama...

MSÜ sınav giriş belgeleri açıklandı! Milli Savunma Üniversitesi sınavları ne zaman? MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama

MSÜ sınav giriş belgeleri açıklandı. Adayların Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile birlikte sınava girecekleri yeri öğrenbilecekleri aktarıldı. MSÜ sınav giriş belgeleri ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar...

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

MSÜ sınav giriş belgesi adayların erişimine açıldı.

MSÜ sınavı içni başvuruda bulunan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin internet sitesinden sorgulama yapabilecekler.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.

Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.

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