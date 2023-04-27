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MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2023: MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? ÖSYM.gov.tr cevap anahtarı ekranı!

27.04.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı ÖSYM'den yapılan son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. 2 Nisan'da gerçekleştirilen sınavda adaylar, Türkçeden 40, Matematikten 40, Fen Bilgisinden 20, Sosyal Bilimler derslerinden 20 soru sorulmuştu. Sınav sonuçlarının ardından cevap anahtarı da yayımlandı. Peki, MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte ÖSYM.gov.tr cevap anahtarı ekranı...

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2023: MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? ÖSYM.gov.tr cevap anahtarı ekranı!

MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı ile ilgili araştırmalar ÖSYM'den yapılan son dakika açıklaması sonrası hız kazandı. Adaylar; ÖSYM’nin internet sitesinde T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranınndan sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü inceleyebilecek. Peki, MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte ÖSYM.gov.tr cevap anahtarı ekranı...

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI BELLİ OLDU

MSÜ sınav soruları ve cevapları konusunda ÖSYM'den açıklama:

"2 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ile soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Nisan 2023 tarihinde saat 11.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir."

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MSÜ SINAV SONUÇLARI BELLİ OLDU

MSÜ sınav sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2023-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Nisan 2023 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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MSÜ SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

MSÜ sınav sonuçları, adaylar tarafından T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenilebilmektedir.

MSÜ SINAV SONUCU SORULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

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