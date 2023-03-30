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MSÜ SINAV TARİHİ: 2023 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta? ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi sınav saati ve sınav süresi

30.03.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınav tarihi, sınav belgelerinin erişime açılmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öğrenciler sınavda, Türkçeden 40, Matematikten 40, Fen Bilgisinden 20, Sosyal Bilimler derslerinden 20 soru yanıtlayacak. Peki, 2023 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte Milli Savunma Üniversitesi sınav saati ve sınav süresi...

MSÜ SINAV TARİHİ: 2023 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta? ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi sınav saati ve sınav süresi

MSÜ sınav tarihi internette araştırılıyor. Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile birlikte sınav giriş belgesine erişebiliyorlar. MSÜ sınavı Nisan ayında gerçekleştirilecek. İşte Milli Savunma Üniversitesi sınav tarihi, saati ve sınav süresi...

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MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) 2 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.

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MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

MSÜ sınavı içni başvuruda bulunan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin internet sitesinden sorgulama yapabilecekler.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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