MSÜ SINAV TARİHİ: 2023 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta? ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi sınav saati ve sınav süresi

MSÜ sınav tarihi internette araştırılıyor. Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile birlikte sınav giriş belgesine erişebiliyorlar. MSÜ sınavı Nisan ayında gerçekleştirilecek. İşte Milli Savunma Üniversitesi sınav tarihi, saati ve sınav süresi...
MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) 2 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.
MSÜ sınavı içni başvuruda bulunan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin internet sitesinden sorgulama yapabilecekler.
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