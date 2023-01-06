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MSÜ sınavı ne zaman? 2023 MSÜ sınavı hangi gün, saat kaçta? Gözler başvuru takviminde!

06.01.2023 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asker öğrenci adayları 2023 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınav tarihini araştırmaya başladı. MSÜ sınavına katılım sağlamayı planlayan kişiler için sınav tarihi açıklandı. MSÜ başvurusu 13 Ocak tarihinde başlayacak. Peki MSÜ sınavı ne zaman? 2023 MSÜ sınavı hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...

MSÜ sınavı ne zaman? 2023 MSÜ sınavı hangi gün, saat kaçta? Gözler başvuru takviminde!

MSÜ sınav ve başvuru tarihi internet üzerinden sorgulanıyor. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) 2023 takvimi ile beraber MSÜ sınav tarihleri de belli oldu. Peki MSÜ sınavı ne zaman? 2023 MSÜ sınavı hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...

2023 MSÜ NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre 2023 MSÜ 26 Mart'ta yapılacak.

MSÜ sınavı ne zaman? 2023 MSÜ sınavı hangi gün, saat kaçta? Gözler başvuru takviminde!

Sınav başvuruları 13 Ocak'ta başlayacak ve 7 Şubat'ta sona erecek.

MSÜ sınavı ne zaman? 2023 MSÜ sınavı hangi gün, saat kaçta? Gözler başvuru takviminde!

MSÜ sınav başvuruları ÖSYM üzerinden alınacak. Öğrenciler ÖSYM'nin internet sitesine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapacak.

SINAV TAKVİMİ GERİ ÇEKİLDİ

ÖSYM 2023 takviminde YKS oturumu, seçim ile aynı güne denk geldiği için sınav takvimi geri çekildi.

MSÜ sınavı ne zaman? 2023 MSÜ sınavı hangi gün, saat kaçta? Gözler başvuru takviminde!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili olarak “Seçim takviminin değişmesi ile ilgili bir değerlendirmemiz yok. Prensip olarak seçim takvimi ile sınav takvimi üst üste gelmez. Bununla ilgili açıklama yapılacaktır” dedi.

MSÜ sınavı ne zaman? 2023 MSÜ sınavı hangi gün, saat kaçta? Gözler başvuru takviminde!

MSÜ tarihlerinde değişim söz konusu olursa detaylara, sayfamızda yer vereceğiz.

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