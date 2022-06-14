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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ tercih sonuçları erken açıklanır mı, hangi tarihte belli olacak?

14.06.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ tercih sonuçları ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. 27 Mart tarihinde Milli Savunma Üniversitesi tarafından düzenlenen Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonrası sınava katılım sağlayan kişiler internette konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. 'MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' konu başlığı aramam motorlarında sorgulanıyor. Peki MSÜ tercih sonuçları erken açıklanır mı? İşte merak edilenler...

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ tercih sonuçları erken açıklanır mı, hangi tarihte belli olacak?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınava giren askeri öğrenci adayları, konu ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. 27 Mart tarihinde gerçekleşen MSÜ sınavının ardından adaylar şimdi de tercih sonuçları için açıklama yapılmasını bekliyor. Peki MMSÜ tercih sonuçları erken açıklanır mı? MSÜ tercih sonuçları ile ilgili yapılan açıklama ve detaylar haberimizde...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 16 Mayıs'ta sona eren MSÜ tercih işlemlerinin ardından adaylar tercih sonuçları için beklemeye başladı. Geçtiğimiz yıl 11 Haziran'da açıklanan MSÜ tercih sonuçları bu yıl 17 Haziran tarihinde erişime açılacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinde açıklanacak. Tercih sonuçları açıklanır açıklanmaz öğrenciler MSB'nin resmi internet sitesi üzerinden kolayca sorgulama yapabilecek.

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sınav Milli Savunma Üniversitesi Milli Savunma Bakanlığı
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