MSÜ TERCİH SONUÇLARI TARİHİ 2023: MSÜ tercihleri uzatıldı mı, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? personeltemin.msb.gov.tr ekranı!

MSÜ tercih sonuçları tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Savunma Üniversitesi tercih süreci uzatıldı. MSÜ tercih işlemleri 29 Mayıs saat 23.59'a kadar sürecek. Şimdi, çok sayıda vatandaş "2023 SÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

MSÜ tercihleri için süreç 3 Mayıs'ta başladı.

Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 25 Mayıs 2023'e kadar iletmeleri açıklanmıştı fakat süreç uzatıldı.

2023 MSÜ tercihleri için son gün 29 Mayıs olarak açıklandı.

MSÜ TECİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçları geçtiğimiz sene 20 Haziran'da erişime açılmıştı.

Bu doğrultuda 2023 MSÜ tercih sonuçlarının daHaziran ayının 15'i gibi açıklanması bekleniyor.

MSÜ TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

MSÜ tercih işlemi ile ilgili detaylar merak konusu oldu.

MSÜ tercihleri konusunda yapılan açıklamada ayrıntılara yer verildi.

İşte Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan 'tercih işlemi' açıklaması:

"2023-MSÜ sınavına giren ve geleceğin komutanları olmak isteyen sevgili gençler! Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri başladı.

Tercihlerinizi 25 Mayıs 2023 saat 23.59’a kadar http://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapabilirsiniz."

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