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MSÜ TERCİHLERİ 2023: Kara, Harp, Deniz Harp Okulu MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM'de!

26.04.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ tercihlerinin ne zaman başlayacağı sınav sonuçlarının açıklanacağı 27 Nisan 2023 Perşembe günü öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yayımlanan takvime göre Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları; T.C. kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM’nin web sitesinden ya da mobil uygulamasından öğrenebilecek. Peki, MSÜ tercihleri başladı mı? 2023 MSÜ tercihler ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

MSÜ TERCİHLERİ 2023: Kara, Harp, Deniz Harp Okulu MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM'de!

MSÜ tercihlerinin ne zaman alınacağı merak konusu oldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı na giren birçok aday ÖSYM tarafından yarın erişime açılması beklenen sınav sonucu ekranına kilitlendi. MSÜ sınav sonuçları açıklaması için geri sayım sürüyor. İşte, MSÜ açıklanma tarihi...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE ALINACAK?

MSÜ tercih tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçen yıl MSÜ sonuçları 14 Nisan'da açıklanmış, tercih işlemleri ise 18 Nisan'da alınmaya başlanmıştı.

Bu tarih ve süre zarfı baz alındığında 2023 MSÜ tercihlerinin 2 Mayıs'ta başlaması öngörülüyor.

Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları yarın (27 Nisan 2023 Perşembe) açıklanacak.

MSÜ sınav sonuçları; ÖSYM’nin web sitesinden ya da mobil uygulamasından öğrenebilecek.

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MSÜ SINAV SONUCU SORULAMA EKRANI

MSÜ sınav sonuçları, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ SINAV SONUCU SORULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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