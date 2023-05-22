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  4. Muammer Ketenci kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Muammer Ketenci'nin hayatıyla ilgili bilgiler..

Muammer Ketenci kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Muammer Ketenci'nin hayatıyla ilgili bilgiler..

22.05.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muammer Ketenci, bugün 2. Sayfa magazin programına konuk oldu ve ünlülerin sahne tarzını yorumladı. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in konuk ettiği ünlü modacı merak konusu oldu. Peki, Muammer Ketenci kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, 2. Sayfa'nın konuğu Muammer Ketenci'nin hayatıyla ilgili bilgiler...

Muammer Ketenci kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Muammer Ketenci'nin hayatıyla ilgili bilgiler..

Muammer Ketenci 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Ajda Pekkan, İrem Derici gibi ünlü isimlerin sahne kıyafetini değerlendiren Muammer Ketenci tarzı nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 2. Sayfa'nın konuğu ünlü modacı Muammer Ketenci hakkında merak edilenler...

MUAMMER KETENCİ KİMDİR?

Muammer Ketenci 1965 yılında İstanbul‘da doğdu. Asıl soyadı Üstübicioğulları’dır.

Muammer Ketenci daha önce yaptığı açıklamada babaannesinin Üstübicoğullarına gelin gittiğini ve kızlık soyadının Ketenci olduğunu ifade etmiş ve marka oluşturmak için babaannesinin soyadını kullandığını belirtmiştir.

Muammer Ketenci Trabzonludur. İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitiminin ardından, Avrupa da tasarım ve moda alanında eğitim görmüştür.

2. SAYFA KONUĞU MUAMMER KETENCİ EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Muammer Ketenci Evli ve iki çocuk babasıdır.

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