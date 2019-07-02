Muammer Yıldırım, Sivasspor'da

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sivasspor, dördüncü transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen kaleci Muammer Yıldırım'ı kadrosuna kattı. Her konuda anlaşma sağlanan Muammer Yıldırım, Başkan Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2019 - 2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2016 YILINDAN BU YANA KAYSERİSPOR'DAYDI

1990'da Diyarbakır'da dünyaya gelen Muammer Yıldırım futbola Türk Telekomspor altyapısında başladı. Ardından Torbalıspor, Van Büyükşehir Belediyespor ve Mersin İdmanyurdu formasını giyen 29 yaşındaki sporcu, 2016 yılından beri Kayserispor kalesini koruyordu.

Sivasspor daha önce kaleci Mamadou Samassa ve defans oyuncuları Marcelo Goiano ile Aaron Appindangoye'yi transfer etmişti.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Demir Grup Sivasspor’un yeni transferi Muammer Yıldırım, İstanbul’da sağlık kontrolünden geçti.

Muammer Yıldırım, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. 28 yaşındaki kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA/İHA)

