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Muaythai 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu yapıldı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 01.04.2019 17:31 | Son Güncelleme

Türkiye Muaythai Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Muaythai 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu 22 Mart –01 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul ilinde gerçekleştirildi.

Muaythai 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu yapıldı

Muaythai Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Halis Avşar’ın yönetiminde gerçekleştirilen kursa sporcular yoğun talep gösterdi. Türkiye’nin farklı illerinden gelen 67 antrenör adayı kursa kabul edildi.

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Yoğun geçen kurs boyunca antrenör adayları teorik dersleri üniversite mensubu akademisyenlerden ve federasyonda görevli hocalardan aldılar. Teknik taktik derslerinde ise Milli Takım antrenörleri Yılmaz Çeken ve Hacı Doğan ile çalışma fırsatı elde ettiler.

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Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan Vekili Hasan Yıldız; Özel Antrenman Dersleri öncesi kursu ziyaret ederek aday antrenörlere başarılar diledi.

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Başkan vekili Hasan Yıldız; "Kursun düzenlenmesine katkı sağlayan, Muaythai İstanbul İl Temsilcimiz Halis Avşar, Küçükçekmece Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Göksun Öz'e teşekkür ederiz. Kursların programlanmasını sağlayan Asbaşkan Aydın Şentürk ve Genel Sekreter V. Ömer Işık'ı ve teknik taktik dersi hocası Yılmaz Çeken'i kutlarız" dedi.

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Teknik taktik dersi öncesi kursu müsteşar ve eski Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Boz ve müsteşar yardımcısı İbrahim Özekinci ziyaret etti.

Spor Bakan Yardımcısı Sayın Hulisi Yunus Ersöz kursun son gününde ziyaret ederek bilgiler aldı ve kursiyerlere başarılar diledi. Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, “Türk sporuna ve gençliğine hizmet etmek en güzel emektir” dedi.

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Kurs sonunda 40 kişinin başarı ile 1. Kademe Yardımcı Antrenör olma hakkını elde ettiği öğrenildi.

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Türkiye Muaythai Federasyonu MuayThai

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